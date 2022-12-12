Можуть вкрасти красу або навіть скоротити життя: подарунки, які не можна дарувати жінкам

Не всі подарунки приносять лише радість та позитив

Наближається Новий рік, а це означає, що настав час замислюватися, а то й уже купувати подарунки своїм коханим і близьким. Однак не варто робити це бездумно, адже багато хто, навіть потрібні, а іноді й неочевидні речі як подарунок можуть принести не лише радісні емоції, а й стати причиною багатьох бід.

Сьогодні ми хочемо розповісти вам, які презенти не варто подавати жінці, якщо не хочете, щоб її життя було сповнене невдач і хвороб. Щобільше, ці неприємності можуть зачепити і того, хто дарує.

Що не можна дарувати жінці:

Домашні капці – такий подарунок може спровокувати хворобу, адже ця річ асоціюється із лікарнею. Про капці білого кольору — і не думайте.

– такий подарунок може спровокувати хворобу, адже ця річ асоціюється із лікарнею. Про капці білого кольору — і не думайте. Перли – така прикраса символізує сльози.

Гребінець — оскільки цей предмет є частим учасником різних ритуалів, краще його й не дарувати. Мало того, подарований гребінець може спровокувати сварки.

— оскільки цей предмет є частим учасником різних ритуалів, краще його й не дарувати. Мало того, подарований гребінець може спровокувати сварки. Засоби особистої гігієни – якщо вірити прикметам, такий подарунок обіцяє хворобу чи сварку.

– якщо вірити прикметам, такий подарунок обіцяє хворобу чи сварку. Годинник – подарунок, який може призвести до швидкої розлуки. Також у народі вірять, що подарований годинник прискорює життя людині, а це може спричинити хворобу та швидку смерть.

– подарунок, який може призвести до швидкої розлуки. Також у народі вірять, що подарований годинник прискорює життя людині, а це може спричинити хворобу та швидку смерть. Носова хустка — також символ сліз та печалі.

— також символ сліз та печалі. Дзеркало — вважається, що такий подарунок забирає красу.

Раніше ми розповідали чому не можна дарувати мобільний телефон своїй другій половинці. Як виявилося, такий технологічний презент не несе нічого хорошого у відношенні двох людей, які люблять.