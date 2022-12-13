Корисний подарунок з ноткою лиха: чому не можна дарувати свічки

Свічка, яка горить ясно і без перебоїв, обіцяє приємні новини та спокій у будинку

В умовах відключення світла, подарунок у вигляді свічки — дуже корисний презент, проте як виявилося, від варіанта все ж таки варто відмовитися, адже він може стати причиною багатьох бід. Наші пращури вже давно помітили, що такий подарунок несе в хату біду.

У принципі, навіть тут є свої винятки, коли такий презент можна прийняти в подарунок, пише meta.ua. "Телеграф" розповідає, в чому особливість такого подарунка, чому не можна дарувати свічки, а також коли ж все ж таки можна.

Чому не можна дарувати свічки

Свічки — це предмет із сильною енергетикою, адже з їхньою допомогою і ворожать, і моляться, проводять різні обряди, поминають померлих, а також зустрічають із ними свята. Тому зробити негативну змову на такий презент дуже легко.

Тому приймати свічки у подарунок можна лише від "перевірених" людей, тобто тих, яких ви добре знаєте. Від малознайомих краще не приймати свічки, адже вона може бути подарована зі злим наміром. На це вам вкаже дивне горіння вашого подарунка або незрозумілий тріск від неї.

Щобільше, якщо ви вже й вирішили зробити такий подарунок, то свічка має бути зроблена не з воску.

Раніше ми розповідали чому не можна дарувати мобільний телефон своїй другій половинці. Як виявилося, такий технологічний презент не несе нічого хорошого у відношенні двох людей, які люблять.