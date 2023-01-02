Никогда не дарите чашку одинокому человеку: приметы, связанные с этим презентом

Невинные, на первый взгляд, подарки могут оказаться хорошо завуалированным пожеланием невзгод

Все мы любим получать подарки. У каждого свои предпочтения, но в целом существует "нейтральный" список вещей, которые можно презентовать в любой непонятной ситуации. Чаще всего в этом списке оказываются цветы, конфеты, всевозможные подарочные сертификаты, наборы по уходу и чашки.

Впрочем, как выяснилось, с последними есть проблема. Дарить чашку нужно со знанием дела, иначе вы рискуете навлечь на нового владельца проблемы и невзгоды. О предрассудках, связанных с этим предметом, сообщает Ukr.Media.

Приметы о подарке в виде чашки

Никогда не дарите чашку только одному человеку из пары , будь то влюбленный или семейный тандем. Одинокий сосуд вполне может стать причиной разрыва, или его сделают таким обиженные друг на друга бывшие. Если вы делаете презент для пары или супругов, всегда выбирайте парные экземпляры, украшенные соответствующими надписями или рисунками.

, будь то влюбленный или семейный тандем. Одинокий сосуд вполне может стать причиной разрыва, или его сделают таким обиженные друг на друга бывшие. Если вы делаете презент для пары или супругов, всегда выбирайте парные экземпляры, украшенные соответствующими надписями или рисунками. Если парень или девушка вручит емкость для чая, кофе или пива своей половинке , то примета работает точно так же: вскоре этой паре грозит расставание. Чтобы избежать таких последствий, эзотерики советуют покупать сразу две единицы товара – себе и партнеру.

, то примета работает точно так же: вскоре этой паре грозит расставание. Чтобы избежать таких последствий, эзотерики советуют покупать сразу две единицы товара – себе и партнеру. Старшим людям не стоит дарить чашку в темно-синих тонах. Согласно приметам, такая емкость приближает конец земной жизни.

Почему нельзя дарить чашку одинокому человеку

Не стоит преподносить симпатичную чашку или оригинальную кружку одинокому человеку. Считается, что такой сувенир похож на пожелание навсегда остаться без пары – холостяком или старой девой.

Как нейтрализовать действие неправильного подарка

Если вы все же решили подарить кому-то одну красивую чашечку, наполните ее монетами или конфетами. В первом случае вы пожелаете человеку богатства и благополучия, во втором – подсластите жизнь новому владельцу.

А если чашку дарят вам и отказаться от нее возможности нет, просто предложите человеку выкупить этот подарок за символическую сумму. Несколько монет будет достаточно — так и вам, и дарителю будет спокойнее.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя дарить свечу. Это еще один предмет с очень сильной энергетикой, который может как помочь, так и навредить.