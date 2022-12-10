Грошові прикмети на Новий рік 2023: як залучити до свого життя багатство

В вашому домі має обов'язково бути талісман з зображенням господаря 2023 року

Новий рік – це час чудес та виконання всіх бажань. Напевно, кожен хоча б раз, але палив у келиху шампанського записку з бажанням, щоб воно збулося. Якщо ви вірите в чаклунство новорічної ночі, пропонуємо вам ознайомитися з прикметами, які обов’язково роблять вас багатшими.

Однак перш ніж перейти до прикмет, хочемо вам нагадати — що в жодному разі не варто позичати гроші перед Новим роком, так само краще і не позичати. Такі дії призведуть лише до злиднів.

Грошові прикмети на Новий рік 2023

Візьміть 7 свічок (зеленого кольору) і запаліть їх 31 грудня. Залишіть їх горіти до кінця.

Покладіть у кишеню одягу, в якому святкуватимете рік Чорного Водяного Кролика грошову купюру. Потім її потрібно покласти в гаманець та носити із собою як талісман.

Намагайтеся планувати дорогі покупки на кінець року, лише тоді вони будуть на радість.

Невелику кількість монет покладіть у мішечок (бажано червоного відтінку). Зав’яжіть і відправте в холодильник на дальню полицю.

У центрі квартири поставте скарбничку у вигляді Кролика. У неї потрібно постійно кидати монети та купюри. Відкрийте її лише наприкінці 2023 року, відкрийте її, найкраще придбати на ці гроші щось, що буде талісманом для залучення багатства: наприклад сувенірну монету або статуетку, яка притягує гроші (жаба на монетах).

Як тільки проб’ють куранти, відкрийте вхідні двері, щоб у житло зайшов фінансовий успіх.

Раніше "Телеграф" розповідав, які грошові прикмети обіцяють бідність та злидні.