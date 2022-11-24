Що не можна робити вдома, щоб не притягнути бідність: 5 помилок, які роблять усі

У жодному разі не збирайте вдома мотлох

Згідно з народними прикметами, деякі наші дії здатні залучати у наше життя гроші. Наприклад, вирощування товстянки здатне залучити в будинок грошову енергію. А ось, що не можна робити вдома, щоб не залучити бідність, ми розповімо сьогодні.

Що не можна робити, щоб не притягнути бідність

Не виносьте сміття увечері

За прикметою таке заняття може стати причиною відтоку фінансів, а й залучити у життя неприємності, пише slovofraza.com. Найкраще забиратися вранці, коли сонце вже піднялося над обрієм. Крім того, езотерики радять викидати сміття в непрозорих пакетах, щоб ніхто не міг зурочити вас дорогою до смітника.

Не накопичуйте мотлох

Речі, що притягають бідність, можна знайти в кожному будинку, і їх потрібно позбуватися. Порожні пляшки, старі газети, рваний і непридатний одяг, брудне взуття та посуд зі сколами не принесуть у ваш будинок радості та процвітання. Знайдіть час для того, щоб гарненько прибратися в житло, і позбутися всього, що захаращує місце. Розберіть комори, антресолі та балкони, приберіть пил та павутиння, які притягують негативну енергетику. До того ж пил може спричинити захворювання, тому їй не місце у вашому будинку.

Не розкидайте гроші по дому

Тим більше, не кладіть їх на обідній стіл. Фінанси не люблять зверхнього ставлення до них і не затримуватимуться у вас. Кожна купюра повинна лежати в гаманці або спеціальному місці для зберігання, а монети — в окремій кишеньці.

Не давайте грошей у борг

Особливо у вечірній час, і коли Місяць перебуває у спадній фазі. У цей період збільшується можливість більше ніколи не побачити своїх грошей.

Віддавати свої заощадження можна на Місяць, що росте. Дотримання цього простого правила допоможе уникнути фінансових труднощів.

Не стійте на порозі

Цього не можна робити, щоб не перегороджувати фінансові потоки і не передавайте нічого через поріг. За повір’ями поріг — це сакральне місце, і зневажливе ставлення до нього може негативно вплинути на грошовий добробут.

Раніше "Телеграф" писав, де суворо заборонено зберігати гроші, щоб не збідніти.