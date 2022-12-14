Як одягтися на Новий рік Кролика на удачу: щасливі кольори

Для кожного знака східного гороскопа є своє вбрання

На зміну Тигру прийде Кролик, якщо слідувати східному гороскопу. У китайській астрології рік Кролика асоціюється з добротою, чутливістю і творчістю. Покровитель року визначає щасливі кольори 2023 року — лазурно-блакитний, зелене яблуко, червоний і перлово-білий. Вважається, що якщо правильно одягнутись у Новий рік 2023, то можна залучити успіх у своє життя.

"Телеграф" розповідає, які кольори любить символ 2023 року Водяний Кролик і як одягнутися для зустрічі Нового року. Якщо ви вже почали продумувати вбрання для новорічної ночі, варто звернути увагу на рекомендації для кожного зі знаків китайського гороскопу.

Одна з головних традицій на китайський Новий рік — одягати новий одяг, пише thechinesezodiac. Китайці дотримуються цього правила сотні років. У минулому новий одяг був розкішшю, яку могли дозволити собі лише багатії. Інші ж одягали на свято нову річ, щоб продемонструвати своє багатство та соціальний статус. Сьогодні ця традиція має інше значення: одягаючи новий одяг, ви святкуєте початок нового року і ніби відкриваєте чистий аркуш у житті. Досить одягти хоча б один новий аксесуар.

Вважається, що колір одягу має символічне значення, а червоний є найсприятливішим кольором. Червоний колір асоціюється з успіхом, щастям і процвітанням і, як вважають китайці, відлякує злих духів. Щоб задобрити символ року, можна приділити увагу новорічному вбранню і прислухатися до невеликих рекомендацій щодо одягу та його кольору.

Як одягтися на Новий рік 2023 року кожному зі знаків китайського гороскопу:

Пацюк – мереживо, яскраво-червоний та чорний колір.

– мереживо, яскраво-червоний та чорний колір. Бик – комфортний образ, у якому можна вільно рухатись.

– комфортний образ, у якому можна вільно рухатись. Тигр – гламурний і елегантний образ, класичний стиль.

– гламурний і елегантний образ, класичний стиль. Кролик – традиційний для своєї країни одяг.

– традиційний для своєї країни одяг. Дракон – наряд із дотриманням останніх трендів.

– наряд із дотриманням останніх трендів. Змія — простий і не дуже яскравий образ.

— простий і не дуже яскравий образ. Кінь – розкіш і помпезність.

– розкіш і помпезність. Вівця — звичайний охайний комплект одягу.

— звичайний охайний комплект одягу. Мавпа – темні кольори – гранатовий і сірий, крій, що облягає, шкіра, оксамит.

– темні кольори – гранатовий і сірий, крій, що облягає, шкіра, оксамит. Півень – одяг із власного гардеробу, призначений для особливого випадку; класичний стиль.

– одяг із власного гардеробу, призначений для особливого випадку; класичний стиль. Собака – вбрання, підібране під настрій.

– вбрання, підібране під настрій. Свиня – класичні, традиційні чи ділові образи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прикрасити ялинку на Новий рік 2023 року, щоб залучити удачу.