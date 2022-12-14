Як одягтися на Новий рік Кролика на удачу: щасливі кольори
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Для кожного знака східного гороскопа є своє вбрання
На зміну Тигру прийде Кролик, якщо слідувати східному гороскопу. У китайській астрології рік Кролика асоціюється з добротою, чутливістю і творчістю. Покровитель року визначає щасливі кольори 2023 року — лазурно-блакитний, зелене яблуко, червоний і перлово-білий. Вважається, що якщо правильно одягнутись у Новий рік 2023, то можна залучити успіх у своє життя.
"Телеграф" розповідає, які кольори любить символ 2023 року Водяний Кролик і як одягнутися для зустрічі Нового року. Якщо ви вже почали продумувати вбрання для новорічної ночі, варто звернути увагу на рекомендації для кожного зі знаків китайського гороскопу.
Одна з головних традицій на китайський Новий рік — одягати новий одяг, пише thechinesezodiac. Китайці дотримуються цього правила сотні років. У минулому новий одяг був розкішшю, яку могли дозволити собі лише багатії. Інші ж одягали на свято нову річ, щоб продемонструвати своє багатство та соціальний статус. Сьогодні ця традиція має інше значення: одягаючи новий одяг, ви святкуєте початок нового року і ніби відкриваєте чистий аркуш у житті. Досить одягти хоча б один новий аксесуар.
Вважається, що колір одягу має символічне значення, а червоний є найсприятливішим кольором. Червоний колір асоціюється з успіхом, щастям і процвітанням і, як вважають китайці, відлякує злих духів. Щоб задобрити символ року, можна приділити увагу новорічному вбранню і прислухатися до невеликих рекомендацій щодо одягу та його кольору.
Як одягтися на Новий рік 2023 року кожному зі знаків китайського гороскопу:
- Пацюк – мереживо, яскраво-червоний та чорний колір.
- Бик – комфортний образ, у якому можна вільно рухатись.
- Тигр – гламурний і елегантний образ, класичний стиль.
- Кролик – традиційний для своєї країни одяг.
- Дракон – наряд із дотриманням останніх трендів.
- Змія — простий і не дуже яскравий образ.
- Кінь – розкіш і помпезність.
- Вівця — звичайний охайний комплект одягу.
- Мавпа – темні кольори – гранатовий і сірий, крій, що облягає, шкіра, оксамит.
- Півень – одяг із власного гардеробу, призначений для особливого випадку; класичний стиль.
- Собака – вбрання, підібране під настрій.
- Свиня – класичні, традиційні чи ділові образи.
Раніше "Телеграф" розповідав, як прикрасити ялинку на Новий рік 2023 року, щоб залучити удачу.