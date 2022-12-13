Полезный подарок с ноткой беды: почему нельзя дарить свечи

Свеча, которая горит ясно и без перебоев, сулит приятные новости и спокойствие в доме

В условиях отключения света, подарок в виде свечи — очень полезный презент, однако как оказалось, от варианта все же стоит отказаться, ведь он может стать причиной многих бед. Наши предки уже давно подметили, что такой подарок несет в дом беду.

В принципе даже тут есть свои исключения, когда такой презент можно принять в подарок, пишет meta.ua. "Телеграф" рассказывает, в н чем особенность такого подарка, почему нельзя дарить свечи, а также когда же все же можно.

Почему нельзя дарить свечи

Свечи — это предметом с сильной энергетикой, ведь с их помощью и гадают, и молятся, проводят различные обряды, поминают умерших, а также встречают с ними праздники. Поэтому сделать негативный заговор на такой презент очень легко.

Поэтому принимать свечи в подарок можно только от "проверенных" людей, то есть тех, которых вы хорошо знаете. От малознакомых лучше свечи не принимать, ведь она может быть подарена со злым умыслом. На это вам укажет странное горение вашего подарка, или непонятный треск от нее.

Больше того, если вы уже и решили сделать такой подарок, то свеча должна быть сделана не из воска.

Ранее мы рассказывали почему нельзя дарить мобильный телефон своей второй половинке. Как оказалось, такой технологический презент не несет ничего хорошего в отношения двух любящих людей.