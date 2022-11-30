Що категорично не можна дарувати на Новий рік 2023: такі подарунки принесуть лише неприємності

Краще відмовитися від розкішних чи дорогих подарунків

На порозі зима, а це означає, що незабаром настане улюблене свято — Новий рік. Традиційно, цього дня, а точніше вночі заведено дарувати подарунки. Кожна людина вибирає презент на свій смак, проте мало хто замислюється, що деякі варіанти можуть принести (на жаль) більше неприємностей, навіть якщо вони дуже корисні. Наприклад, раніше ми розповідали чому не можна дарувати мобільний телефон своїй другій половинці, а зараз ми хочемо розповісти про новорічні подарунки.

Зазначимо, що 2023 пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика, яких не особливо любить галасливі вечірки. Він віддає перевагу комфорту та затишку, тому зустрічати його краще в сімейному колі. А як подарунки вибрати потрібні та корисні речі. Однак тут є свої нюанси. Щоб не розізлити господаря року, краще відмовитись від наступних презентів.

Що не можна дарувати на Новий рік 2023:

Кошти для душу, різноманітні гелі, шампуні, мила, креми.

Не потрібно дарувати парфуми чи туалетну воду.

Годинники, дзеркала, рушники.

Предмети, які можуть різати, — набір ножів, столових приладів, бритва.

Портсигари, запальнички та інше приладдя для куріння.

Не можна дарувати свічки.

Конверт із грошима.

Тварин.

Подарунок у 2023 році має бути скромним, символічним і корисним.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна стригтися у свій день народження згідно з народними прикметами.