Чому не можна дарувати другій половинці телефон: несподівані прикмети
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Такий презент притягне зраду та розрив стосунків
Мобільні телефони міцно увійшли до нашого повсякденного життя. Вони спрощують його, роблять життя комфортнішим і практичнішим.
Не варто дивуватися, що гаджет стає гарним подарунком для близької людини. Однак, як виявилося, такий технологічний презент не несе нічого доброго у стосунки двох люблячих людей. Про це пише meta.
Чому не можна дарувати телефон коханій людині
- якщо подарувати телефон дівчині, це може призвести до розриву у стосунках;
- якщо подарувати телефон хлопцеві, це може привести до зради;
- якщо дружина подарує телефон чоловікові, це може привести до появи в нього коханки;
- якщо чоловік подарує дружині телефон, це може привести до появи в неї дрібних турбот.
Щоб уникнути негативних наслідків цих прикмет, можна піти до магазину разом із тим, кому планується такий подарунок.
У будь-якому випадку, щоб не затьмарити свято імениннику, слід привітати його. Гарні листівки та картинки до дня народження є у матеріалах "Телеграфу".