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Чому не можна дарувати другій половинці телефон: несподівані прикмети

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Народні прикмети та забобони про телефон Новина оновлена 13 листопада 2022, 10:27
Народні прикмети та забобони про телефон. Фото goodfon

Такий презент притягне зраду та розрив стосунків

Мобільні телефони міцно увійшли до нашого повсякденного життя. Вони спрощують його, роблять життя комфортнішим і практичнішим.

Не варто дивуватися, що гаджет стає гарним подарунком для близької людини. Однак, як виявилося, такий технологічний презент не несе нічого доброго у стосунки двох люблячих людей. Про це пише meta.

Чому не можна дарувати телефон коханій людині

  • якщо подарувати телефон дівчині, це може призвести до розриву у стосунках;
  • якщо подарувати телефон хлопцеві, це може привести до зради;
  • якщо дружина подарує телефон чоловікові, це може привести до появи в нього коханки;
  • якщо чоловік подарує дружині телефон, це може привести до появи в неї дрібних турбот.

Щоб уникнути негативних наслідків цих прикмет, можна піти до магазину разом із тим, кому планується такий подарунок.

У будь-якому випадку, щоб не затьмарити свято імениннику, слід привітати його. Гарні листівки та картинки до дня народження є у матеріалах "Телеграфу".

Теги:
#Мобільний телефон #Смартфони #Прикмети #Народні прикмети