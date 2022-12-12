Могут украсть красоту или даже сократить жизнь: подарки, которые нельзя дарить женщинам

Не все подарки приносят только радость и позитив

Близится Новый год, а это значит, что пора задумываться, а то и уже покупать подарки своим любимым и близким. Однако не стоит делать это бездумно, ведь многие, даже нужные, а иногда и неочевидные вещи в качестве подарка могут принести не только радостные эмоции, но и стать причиной многих бед.

Сегодня мы хотим рассказать вам, какие презенты не стоит преподносить женщине, если не хотите, чтобы ее жизнь была наполнена неудачами и болезнями. Более того, эти неприятности могут задеть и того, кто подарок дарит.

Что нельзя дарить женщине:

Домашние тапочки — такой подарок может спровоцировать болезнь, ведь эта вещь ассоциируется с больницей. О тапочках белого цвета — и не думайте.

— такой подарок может спровоцировать болезнь, ведь эта вещь ассоциируется с больницей. О тапочках белого цвета — и не думайте. Жемчуг — такое украшение символизирует слезы.

Расческа — поскольку этот предмет частый участник различных ритуалов, лучше его и не дарить. Более того, подаренная расческа может спровоцировать ссоры.

— поскольку этот предмет частый участник различных ритуалов, лучше его и не дарить. Более того, подаренная расческа может спровоцировать ссоры. Средства личной гигиены — если верить приметам, такой подарок сулит болезнь или ссору.

— если верить приметам, такой подарок сулит болезнь или ссору. Часы — подарок, который может привести к скорой разлуке. Также в народе верят, что подаренные часы ускоряют жизнь человеку, а это может повлечь за собой болезнь и скорую смерть.

— подарок, который может привести к скорой разлуке. Также в народе верят, что подаренные часы ускоряют жизнь человеку, а это может повлечь за собой болезнь и скорую смерть. Носовой платок — также символ слез и печали.

— также символ слез и печали. Зеркало — считается, что такой подарок уносит красоту.

Ранее мы рассказывали почему нельзя дарить мобильный телефон своей второй половинке. Как оказалось, такой технологический презент не несет ничего хорошего в отношения двух любящих людей.