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Могут украсть красоту или даже сократить жизнь: подарки, которые нельзя дарить женщинам

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
К выбору подарка для женщины стоит подойти ответственно Новость обновлена 12 декабря 2022, 09:59
К выбору подарка для женщины стоит подойти ответственно. Фото pexels.com

Не все подарки приносят только радость и позитив

Близится Новый год, а это значит, что пора задумываться, а то и уже покупать подарки своим любимым и близким. Однако не стоит делать это бездумно, ведь многие, даже нужные, а иногда и неочевидные вещи в качестве подарка могут принести не только радостные эмоции, но и стать причиной многих бед.

Сегодня мы хотим рассказать вам, какие презенты не стоит преподносить женщине, если не хотите, чтобы ее жизнь была наполнена неудачами и болезнями. Более того, эти неприятности могут задеть и того, кто подарок дарит.

Что нельзя дарить женщине:

  • Домашние тапочки — такой подарок может спровоцировать болезнь, ведь эта вещь ассоциируется с больницей. О тапочках белого цвета — и не думайте.
  • Жемчуг — такое украшение символизирует слезы.
  • Расческа — поскольку этот предмет частый участник различных ритуалов, лучше его и не дарить. Более того, подаренная расческа может спровоцировать ссоры.
  • Средства личной гигиены — если верить приметам, такой подарок сулит болезнь или ссору.
  • Часы — подарок, который может привести к скорой разлуке. Также в народе верят, что подаренные часы ускоряют жизнь человеку, а это может повлечь за собой болезнь и скорую смерть.
  • Носовой платок — также символ слез и печали.
  • Зеркало — считается, что такой подарок уносит красоту.

Ранее мы рассказывали почему нельзя дарить мобильный телефон своей второй половинке. Как оказалось, такой технологический презент не несет ничего хорошего в отношения двух любящих людей.

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#Подарки #Приметы #Народные приметы