Жодних шкарпеток та косметики для душу: список подарунків, які заборонено дарувати рідним

Такі презенти можуть лише нашкодити вашим близьким.

Вибір подарунка, особливо для близької людини — це дуже складне рішення, адже хочеться, щоб презент і був корисний, і сподобався вашим рідним. Однак не всі речі, навіть корисні, можна подавати як подарунок. Наприклад, езотерики не рекомендують вручати як подарунок рушник.

На жаль, заборони на одних рушниках не закінчуються, і є ще, як мінімум, 8 предметів, від яких варто відмовитися, повідомляє Ukr.Media. Про речі, які не можна дарувати рідним та знайомим, адже вони приваблюють нещастя – читайте далі.

Які подарунки не можна дарувати родичам:

Годинник може зупинити час удачі і щасливого життя, і привнести в будинок сварки і зневіру.

може зупинити час удачі і щасливого життя, і привнести в будинок сварки і зневіру. Ножі та ножиці можуть стати причиною серйозних сварок і чвар, а також ці гострі предмети вкорочують життя і розривають стосунки з оточуючими.

можуть стати причиною серйозних сварок і чвар, а також ці гострі предмети вкорочують життя і розривають стосунки з оточуючими. Дзеркала — забирають красу, молодість і радість.

— забирають красу, молодість і радість. Носові хустки — згідно з прикметами, разом із ними до хати приходять чужі сльози та неприємності. Також такий презент може призвести до тривалої розлуки.

— згідно з прикметами, разом із ними до хати приходять чужі сльози та неприємності. Також такий презент може призвести до тривалої розлуки. Шкарпетки особливо не можна, щоб такий подарунок робила дружина чоловікові, інакше він може піти з дому.

особливо не можна, щоб такий подарунок робила дружина чоловікові, інакше він може піти з дому. Косметика для душу та вмивання – такий подарунок може призвести до того, що хтось "змиється" з життя винуватця урочистості. І це не обов’язково хтось поганий.

– такий подарунок може призвести до того, що хтось "змиється" з життя винуватця урочистості. І це не обов’язково хтось поганий. Перли – символізує сльози.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна носити на пальці зламане кільце. А також ми писали, які речі в жодному разі не варто викидати з дому.