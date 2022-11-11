Жодних шкарпеток та косметики для душу: список подарунків, які заборонено дарувати рідним
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Такі презенти можуть лише нашкодити вашим близьким.
Вибір подарунка, особливо для близької людини — це дуже складне рішення, адже хочеться, щоб презент і був корисний, і сподобався вашим рідним. Однак не всі речі, навіть корисні, можна подавати як подарунок. Наприклад, езотерики не рекомендують вручати як подарунок рушник.
На жаль, заборони на одних рушниках не закінчуються, і є ще, як мінімум, 8 предметів, від яких варто відмовитися, повідомляє Ukr.Media. Про речі, які не можна дарувати рідним та знайомим, адже вони приваблюють нещастя – читайте далі.
Які подарунки не можна дарувати родичам:
- Годинник може зупинити час удачі і щасливого життя, і привнести в будинок сварки і зневіру.
- Ножі та ножиці можуть стати причиною серйозних сварок і чвар, а також ці гострі предмети вкорочують життя і розривають стосунки з оточуючими.
- Дзеркала — забирають красу, молодість і радість.
- Носові хустки — згідно з прикметами, разом із ними до хати приходять чужі сльози та неприємності. Також такий презент може призвести до тривалої розлуки.
- Шкарпетки особливо не можна, щоб такий подарунок робила дружина чоловікові, інакше він може піти з дому.
- Косметика для душу та вмивання – такий подарунок може призвести до того, що хтось "змиється" з життя винуватця урочистості. І це не обов’язково хтось поганий.
- Перли – символізує сльози.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна носити на пальці зламане кільце. А також ми писали, які речі в жодному разі не варто викидати з дому.