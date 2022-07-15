Що робити, щоб не стати жебраком: прикмети, які обіцяють багатство та благополуччя

Перевірені часом грошові прикмети працюють на 100%

У більшості випадків причиною бідності та невміння раціонально розпоряджатися грошима є наші звички, а не різні забобони. Однак багато хто все ще дотримується прикмет, пов’язаних з грошима.

Грошові прикмети завжди привертали увагу людей, пише rsute. І багато хто запевняє, що вони дійсно працюють. Розповідаємо, що можна і не можна робити з грошима, щоб не стати жебраком, а, навпаки, залучити до свого життя багатство та благополуччя.

Що робити, щоб залучити гроші

Покладіть у гаманець "купюру на щастя". Вона може мати різний номінал та лежати серед основних грошей. Її не можна витрачати.

Не можна рахувати чужі гроші, тому що свої гроші ніколи водитися не будуть.

Під час великої покупки платіть купюрами, які попередньо були складені навпіл.

Не треба збирати гроші заради грошей. Фінанси потрібно пускати у справу. Це вважається природним колообігом подій, адже витрачені гроші знову повернуться.

Увечері не позичайте гроші. Після заходу сонця їх також не можна перераховувати.

Гроші, отримані внаслідок обману чи насильства, заберуть щастя та успіх.

Купуйте новий гаманець під час Місяця, що росте, щоб разом з нічним світилом ріс і фінансовий успіх.

Раніше "Телеграф" писав, де категорично не можна зберігати гроші у будинку.