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Що робити, щоб не стати жебраком: прикмети, які обіцяють багатство та благополуччя

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Що не можна робити, щоб не збанкрутувати Новина оновлена 15 липня 2022, 13:39
Що не можна робити, щоб не збанкрутувати

Перевірені часом грошові прикмети працюють на 100%

У більшості випадків причиною бідності та невміння раціонально розпоряджатися грошима є наші звички, а не різні забобони. Однак багато хто все ще дотримується прикмет, пов’язаних з грошима.

Грошові прикмети завжди привертали увагу людей, пише rsute. І багато хто запевняє, що вони дійсно працюють. Розповідаємо, що можна і не можна робити з грошима, щоб не стати жебраком, а, навпаки, залучити до свого життя багатство та благополуччя.

Що робити, щоб залучити гроші

  • Покладіть у гаманець "купюру на щастя". Вона може мати різний номінал та лежати серед основних грошей. Її не можна витрачати.
  • Не можна рахувати чужі гроші, тому що свої гроші ніколи водитися не будуть.
  • Під час великої покупки платіть купюрами, які попередньо були складені навпіл.
  • Не треба збирати гроші заради грошей. Фінанси потрібно пускати у справу. Це вважається природним колообігом подій, адже витрачені гроші знову повернуться.
  • Увечері не позичайте гроші. Після заходу сонця їх також не можна перераховувати.
  • Гроші, отримані внаслідок обману чи насильства, заберуть щастя та успіх.
  • Купуйте новий гаманець під час Місяця, що росте, щоб разом з нічним світилом ріс і фінансовий успіх.

Раніше "Телеграф" писав, де категорично не можна зберігати гроші у будинку.

Теги:
#Гроші #Прикмети #Народні прикмети