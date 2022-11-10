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Як не залишитися з порожнім гаманцем: прикмети, які обіцяють казкове багатство та достаток

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Народні прикмети про гроші Новина оновлена 10 листопада 2022, 10:11
Народні прикмети про гроші. Фото freepik.com

Прислухайтеся до народної мудрості, щоб розбагатіти

Як правило, основною причиною бідності є невміння раціонально розпоряджатися своїми фінансами. Однак багато хто все ще дотримується народних прикмет і забобонів, пов’язаних з грошима.

Усі ми хочемо бути впевненими в тому, що зробили все для того, щоб не залишитись з порожнім гаманцем. Тому не зайве прислухатися до народної мудрості. Як пише meta, існує вісім перевірених прикмет, пов’язані з грошима.

Народні прикмети для залучення багатства

  1. Шанобливе ставлення до грошей забезпечує регулярні фінансові надходження.
  2. Дбайливо поводьтесь з банкнотами, тримайте їх у гарному гаманці, сортуйте за номіналом.
  3. Не давайте страху погіршити ваш фінансовий стан. Не бійтеся витрачати гроші, балуйте себе покупками.
  4. Радійте будь-якому приходу грошей.
  5. Робіть корисні інвестиції у майно чи бізнес. Це збільшить ваш капітал.
  6. Шукайте додаткові джерела доходу, не варто сподіватися на одне.
  7. Якщо ви випадково впустили гаманець і розсипали гроші, їх обов’язково потрібно зібрати за допомогою правої руки, але залишити на підлозі як мінімум одну монетку.
  8. Після гостей зніміть скатертину зі столу і витрусіть її на вулицю. Так ви залучите сімейний достаток.

Раніше "Телеграф" розповідав, які грошові прикмети обіцяють бідність та злидні.

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#Гроші #Прикмети #Багатство #Народні прикмети