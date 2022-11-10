Як не залишитися з порожнім гаманцем: прикмети, які обіцяють казкове багатство та достаток

Прислухайтеся до народної мудрості, щоб розбагатіти

Як правило, основною причиною бідності є невміння раціонально розпоряджатися своїми фінансами. Однак багато хто все ще дотримується народних прикмет і забобонів, пов’язаних з грошима.

Усі ми хочемо бути впевненими в тому, що зробили все для того, щоб не залишитись з порожнім гаманцем. Тому не зайве прислухатися до народної мудрості. Як пише meta, існує вісім перевірених прикмет, пов’язані з грошима.

Народні прикмети для залучення багатства

Шанобливе ставлення до грошей забезпечує регулярні фінансові надходження. Дбайливо поводьтесь з банкнотами, тримайте їх у гарному гаманці, сортуйте за номіналом. Не давайте страху погіршити ваш фінансовий стан. Не бійтеся витрачати гроші, балуйте себе покупками. Радійте будь-якому приходу грошей. Робіть корисні інвестиції у майно чи бізнес. Це збільшить ваш капітал. Шукайте додаткові джерела доходу, не варто сподіватися на одне. Якщо ви випадково впустили гаманець і розсипали гроші, їх обов’язково потрібно зібрати за допомогою правої руки, але залишити на підлозі як мінімум одну монетку. Після гостей зніміть скатертину зі столу і витрусіть її на вулицю. Так ви залучите сімейний достаток.

Раніше "Телеграф" розповідав, які грошові прикмети обіцяють бідність та злидні.