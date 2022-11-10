Як не залишитися з порожнім гаманцем: прикмети, які обіцяють казкове багатство та достаток
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Прислухайтеся до народної мудрості, щоб розбагатіти
Як правило, основною причиною бідності є невміння раціонально розпоряджатися своїми фінансами. Однак багато хто все ще дотримується народних прикмет і забобонів, пов’язаних з грошима.
Усі ми хочемо бути впевненими в тому, що зробили все для того, щоб не залишитись з порожнім гаманцем. Тому не зайве прислухатися до народної мудрості. Як пише meta, існує вісім перевірених прикмет, пов’язані з грошима.
Народні прикмети для залучення багатства
- Шанобливе ставлення до грошей забезпечує регулярні фінансові надходження.
- Дбайливо поводьтесь з банкнотами, тримайте їх у гарному гаманці, сортуйте за номіналом.
- Не давайте страху погіршити ваш фінансовий стан. Не бійтеся витрачати гроші, балуйте себе покупками.
- Радійте будь-якому приходу грошей.
- Робіть корисні інвестиції у майно чи бізнес. Це збільшить ваш капітал.
- Шукайте додаткові джерела доходу, не варто сподіватися на одне.
- Якщо ви випадково впустили гаманець і розсипали гроші, їх обов’язково потрібно зібрати за допомогою правої руки, але залишити на підлозі як мінімум одну монетку.
- Після гостей зніміть скатертину зі столу і витрусіть її на вулицю. Так ви залучите сімейний достаток.
Раніше "Телеграф" розповідав, які грошові прикмети обіцяють бідність та злидні.