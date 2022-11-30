Что категорически нельзя дарить на Новый год 2023: такие подарки принесут только неприятности

Лучше отказаться от роскошных или дорогих подарков

На пороге зима, а это значит, что совсем скоро наступит любимый всеми праздник — Новый год. Традиционно, в этот день, а точнее ночью принято дарить подарки. Каждый человек выбирает презент по своему вкусу, однако мало кто задумывается, что некоторые варианты могут принести (увы) больше неприятностей, даже если они ну очень полезные. К примеру, ранее мы рассказывали почему нельзя дарить мобильный телефон своей второй половинке, а сейчас мы хотим рассказать о новогодних подарках.

Отметим, что 2023 год пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика, которых не особо любит шумные вечеринки. Он предпочитает комфорт и уют, поэтому встречать его лучше в семейном кругу. А в качестве подарков выбрать нужные и полезные вещи. Однако и здесь есть свои нюансы. Чтобы не разозлить хозяина года, лучше отказаться от следующих презентов.

Что нельзя дарить на Новый год 2023:

Средства для душа, разнообразные гели, шампуни, мыла, кремы.

Не нужно дарить духи или туалетную воду.

Часы, зеркала, полотенца.

Предметы, которые могут резать — набор ножей, столовых приборов, бритва.

Портсигары, зажигалки и другие курительные принадлежности.

Нельзя дарить свечи.

Конверт с деньгами.

Животных.

Подарок в 2023 году должен быть скромным, символическим и приносящим пользу.

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