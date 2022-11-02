Чому в день народження не можна стригтися та інші прикмети, пов’язані зі святом

Зі святом, яке відзначається в житті кожної людини один раз на рік, пов’язано чимало забобонів

День народження є важливою для кожної людини яскравою і пам'ятною подією.

З цим святом пов’язано багато народних прикмет та забобонів, про які варто знати будь-кому. Про головні з них пише meta.

Що не можна робити у свій день народження:

Думати про борги та фінансові проблеми.

та фінансові проблеми. Стригтися — обіцяє проблеми зі здоров’ям.

— обіцяє проблеми зі здоров’ям. Позичати гроші , інакше проживете весь наступний рік в бідності.

, інакше проживете весь наступний рік в бідності. Приймати такі подарунки : букет із парної кількості кольорів, мийні засоби, різальні предмети, головні убори, гаманці, скарбнички, годинники.

: букет із парної кількості кольорів, мийні засоби, різальні предмети, головні убори, гаманці, скарбнички, годинники. Готувати гостям млинці та їсти їх у цей день.

Гучно святкувати 40 років . Вважається, що ангел-охоронець залишає людину у 40-річчя і цього дня вона залишається без захисту вищих сил.

. Вважається, що ангел-охоронець залишає людину у 40-річчя і цього дня вона залишається без захисту вищих сил. Відзначати день народження заздалегідь – ви скорочуєте свої роки життя.

У будь-якому випадку, щоб не затьмарити свято імениннику, слід привітати його. Красиві листівки та картинки на день народження є в матеріалах "Телеграфу".