Чому в день народження не можна стригтися та інші прикмети, пов’язані зі святом
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Зі святом, яке відзначається в житті кожної людини один раз на рік, пов’язано чимало забобонів
День народження є важливою для кожної людини яскравою і пам'ятною подією.
З цим святом пов’язано багато народних прикмет та забобонів, про які варто знати будь-кому. Про головні з них пише meta.
Що не можна робити у свій день народження:
- Думати про борги та фінансові проблеми.
- Стригтися — обіцяє проблеми зі здоров’ям.
- Позичати гроші, інакше проживете весь наступний рік в бідності.
- Приймати такі подарунки: букет із парної кількості кольорів, мийні засоби, різальні предмети, головні убори, гаманці, скарбнички, годинники.
- Готувати гостям млинці та їсти їх у цей день.
- Гучно святкувати 40 років. Вважається, що ангел-охоронець залишає людину у 40-річчя і цього дня вона залишається без захисту вищих сил.
- Відзначати день народження заздалегідь – ви скорочуєте свої роки життя.
У будь-якому випадку, щоб не затьмарити свято імениннику, слід привітати його. Красиві листівки та картинки на день народження є в матеріалах "Телеграфу".