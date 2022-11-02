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Чому в день народження не можна стригтися та інші прикмети, пов’язані зі святом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Народні прикмети та забобони про свій день народження Новина оновлена 02 листопада 2022, 08:36
Народні прикмети та забобони про свій день народження. Фото pixabay.com

Зі святом, яке відзначається в житті кожної людини один раз на рік, пов’язано чимало забобонів

День народження є важливою для кожної людини яскравою і пам'ятною подією.

З цим святом пов’язано багато народних прикмет та забобонів, про які варто знати будь-кому. Про головні з них пише meta.

Що не можна робити у свій день народження:

  • Думати про борги та фінансові проблеми.
  • Стригтися — обіцяє проблеми зі здоров’ям.
  • Позичати гроші, інакше проживете весь наступний рік в бідності.
  • Приймати такі подарунки: букет із парної кількості кольорів, мийні засоби, різальні предмети, головні убори, гаманці, скарбнички, годинники.
  • Готувати гостям млинці та їсти їх у цей день.
  • Гучно святкувати 40 років. Вважається, що ангел-охоронець залишає людину у 40-річчя і цього дня вона залишається без захисту вищих сил.
  • Відзначати день народження заздалегідь – ви скорочуєте свої роки життя.

У будь-якому випадку, щоб не затьмарити свято імениннику, слід привітати його. Красиві листівки та картинки на день народження є в матеріалах "Телеграфу".

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#День народження #Прикмети #Народні прикмети