Навіть звичайна цукерка може серйозно нашкодити: чому не варто впускати на підлогу солодощі
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Солодощі — це не тільки маленькі радості, але іноді і "гидоти"
У житті бувають різні ситуації, і навіть найобережніші люди можуть щось упустити. Виявляється, від того, що ви упустите, може залежати багато у вашому житті. Ну, принаймні так кажуть народні прикмети. Наприклад упускати обручку — до хвороб, сварок і навіть зрад.
Однак сьогодні ми хочемо поговорити про цукерки. Як виявилося, ці солодощі в різнокольорових фантиках можуть принести не тільки радість від вживання, але і, на жаль, невдачі, якщо з ними "погано поводитися". Що кажуть прикмети про солодощі — читайте далі.
Прикмети про цукерки
- Знайдена в кишені цукерка — на несподіване задоволення, а порожня обгортка — на гірке розчарування.
- Цукерка, випадково втрачена на підлогу, обіцяє втрату можливості трохи "прикрасити" своє життя. Це може бути втрата квитків на концерт улюбленого гурту або пропуск акції з великими знижками.
- Впустити насолоду в чашку чаю — нагадування, що крім задоволення є і обов’язки. Одними з неприємних наслідків цього можуть бути виключення з університету чи зниження зарплати.
- Розсипати солодощі в магазині або дорогою додому — попередження, що невдовзі з вашого життя на якийсь час зникнуть дрібні радості. Щоб уникнути негативного впливу, потрібно швидко зібрати всі цукерки, примовляючи: "Радість у будинок, нещастя геть".
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна стригтися у свій день народження згідно з народними прикметами.