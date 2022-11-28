Де не можна ставити дзеркало в будинку: залучите проблеми та негатив у ваше життя

Є кілька важливих прикмет про дзеркало

Езотерики та прихильники фен-шуй приділяють багато уваги як вибору кімнатних рослин для вирощування вдома, так і розташуванню різних предметів і речей у житлі. Особливо обережно вони рекомендують підходити до питання розміщення дзеркала. Раніше воно часто ставало атрибутом різних ритуалів та обрядів.

Існує багато прикмет про дзеркало, пише stb.ua, але одна з найголовніших стосується вибору місця для нього в спальні, а саме: не можна вішати чи ставити дзеркало навпроти ліжка. Через таке розташування атмосфера в будинку може погіршитися, у сім’ї почнуться розлади та сварки.

За словами езотериків, дзеркальна поверхня може стати таким собі провідником для потойбічних сил. Крім того, відображальна поверхня під час сну може забирати сили людини, що загрожує втомою і апатією. Одна з прикмет говорить, що якщо в дзеркалі відбиваються кути ліжка, то в сімейних стосунках чекай лиха. А ось відображення не лише ліжка, а й дверей може спричинити проблеми на роботі.

Також існує повір’я, що дзеркало навпроти спального місця може обіцяти тим, хто не має половинки, самотність. Парам не рекомендується встановлювати дзеркало біля узголів’я або на стелі, вважається, що це принесе конфлікти й труднощі у відносинах.

Раніше "Телеграф" розповідав, де категорично не можна ставити у будинку телевізор, інакше притягнете негатив і труднощі.