Даже обычная конфетка может серьезно навредить: почему не стоит ронять на пол сладости

Сладости — это не только маленькие радости, но иногда и "гадости"

В жизни бывают разные ситуации, и даже самые осторожные люди могут что-то уронить. Оказывается, от того, что вы уроните, может зависеть многое в вашей жизни. Ну, по крайней мере так говорят народные приметы. К примеру ронять обручальное кольцо — к болезням, ссорам и даже изменам.

Однако сегодня мы хотим поговорить о конфетах. Как оказалось, эти сладости в разноцветных фантиках могут принести не только радость от из употребления, но и, увы, неудачи, если с ними "плохо обращаться". Что говорят приметы о сладостях — читайте далее.

Приметы про конфеты

Найденная в кармане конфета — к неожиданному удовольствию, а пустая обертка — к горькому разочарованию.

Конфета, случайно упущенная на пол, сулит утрату возможности немного "украсить" свою жизнь. Это может быть потеря билетов на концерт любимой группы или пропуск акции с большими скидками.

Уронить сладость в чашку чая — напоминание, что помимо удовольствий есть и обязанности. Одними из неприятных последствий этого могут быть исключения из университета или снижение зарплаты.

Рассыпать сладости в магазине или по дороге домой — предупреждение, что вскоре из вашей жизни на время исчезнут мелкие радости. Чтобы избежать негативного влияния, нужно быстро собрать все конфеты, приговаривая: "Радость — в дом, несчастье — прочь".

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