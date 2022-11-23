Краще не упускати: що обіцяє нареченим втрата обручки

Обручки — це незвичайні прикраси, адже вони мають магічні властивості.

Наші пращури завжди уважно ставилися до обручок, особливо обручок, оскільки вони вважалися магічними прикрасами. Їх важливо було правильно вибирати та носити. Раніше ми писали про те, які обручки не можна вибирати молодятам, а тепер розповімо, що буде якщо прикрасу впустити або втратити.

Більшість із них з’явилася ще сотні років тому, повідомляє Ukr.Media. Вірити в них чи ні – це особиста справа кожного, проте якщо ви забобонна людина, то вам необхідно їх знати.

Народні прикмети для обручки

Що буде, якщо кільце впаде:

кільце впало на підлогу — до важких, затяжних хвороб;

кільце впало в РАГСі — до сварок та нерозуміння один одного.

кільце впало не з обережності – до неприємних новин.

Що буде, якщо кільце втратити:

подружжя почне скандалити, сваритися, віддаляться один від одного.

втрата обручки чоловіком означає, що у нього з’явилися сумніви в дружині. Це навіть більше знак, що жінка замислюється про зраду.

втратити обручку перед весіллям – це також знак, що варто ближче придивитися до майбутньої дружини.

втрата обручки жінкою — обіцяє, зради. До чого жіночі.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому за народними прикметами не можна дарувати наручний годинник, і як дарувати аксесуар, щоб не викликати лиха. Цей спосіб анулює усі негативні наслідки.