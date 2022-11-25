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Що віщує голуб, що залетів на балкон: народна прикмета

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Голуб залетів на балкон – що це означає Новина оновлена 25 листопада 2022, 11:03
Голуб залетів на балкон – що це означає. Фото moybalkon.com

Може віщувати як біду, так і удачу

Наші пращури вірили, що птахи є посланцями Бога і надавали їхній появі в будинку особливого значення. Раніше ми писали, що віщує стукіт птиці у вікно, а тепер розповідаємо, що за прикметами означає голуб, що залетів на балкон.

Згідно з народними повір’ями та забобонами, голуб, який залетів на балкон, може обіцяти як удачу, так і біду. Про це пише meta.

Що означає, якщо голуб залетів на балкон

  • До незаміжньої дівчини — незабаром може бути весілля.
  • На балкон сімейної пари — варто очікувати поповнення.
  • Білий голуб на балконі говорить про те, що у вашому житті обов’язково відбудуться гарні події.
  • Голуб на балконі може нагадати про померлого родича, який так вирішив про себе заявити.

А от якщо голуб звив на балконі гніздо, це говорить про те, що в сім’ї буде спокій та умиротворення, а також зустріч із другою половинкою. Тому не варто його руйнувати, щоб не втратити удачу.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна вбивати павука в будинку і до яких негативних наслідків це призведе за народними прикметами.

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#Голуб #Прикмети #Народні прикмети