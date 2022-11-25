Що віщує голуб, що залетів на балкон: народна прикмета

Може віщувати як біду, так і удачу

Наші пращури вірили, що птахи є посланцями Бога і надавали їхній появі в будинку особливого значення. Раніше ми писали, що віщує стукіт птиці у вікно, а тепер розповідаємо, що за прикметами означає голуб, що залетів на балкон.

Згідно з народними повір’ями та забобонами, голуб, який залетів на балкон, може обіцяти як удачу, так і біду. Про це пише meta.

Що означає, якщо голуб залетів на балкон

До незаміжньої дівчини — незабаром може бути весілля.

На балкон сімейної пари — варто очікувати поповнення.

Білий голуб на балконі говорить про те, що у вашому житті обов’язково відбудуться гарні події.

Голуб на балконі може нагадати про померлого родича, який так вирішив про себе заявити.

А от якщо голуб звив на балконі гніздо, це говорить про те, що в сім’ї буде спокій та умиротворення, а також зустріч із другою половинкою. Тому не варто його руйнувати, щоб не втратити удачу.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна вбивати павука в будинку і до яких негативних наслідків це призведе за народними прикметами.