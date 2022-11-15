Рус

Птах стукає у вікно або залетів у кімнату: прикмети, які передвіщають круті зміни

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
До чого птах залітає до оселі Новина оновлена 15 листопада 2022, 10:43
До чого птах залітає до оселі. Фото gorodskievesti

Забобони можна трактувати також залежно від виду птахів

На Русі вірили, що милі істоти є посланцями Бога. І хоча деяким видам птахів вже загрожує вимирання, люди не перестають надавати їм особливого значення.

Що за прикметами означає птах, що залетів у будинок? Як пише meta, птахи є символом доленосного знака і їх поява в будинку віщує для господарів кардинальні зміни, але вони можуть бути як позитивними, так і негативними.

Що передвіщає птах, що залетів в оселю

  • Птах залетів і сів кудись – обіцяє поповнення в сім’ї або в будинок хтось переїде жити.
  • Якщо птах щось тримає у дзьобі – чекають проблеми зі здоров’ям.
  • Птах неспокійно літає по кімнаті – на смерть родичів.
  • Птах стукає у вікно – чекають кардинальні зміни у житті.

Також прикмети наші предки трактували залежно від виду птиці, яка залетіла до будинку.

  • Голуб – до заміжжя чи вагітності.
  • Ластівка – до приємних життєвих змін.
  • Синиця – до горя чи смерті.
  • Соловей – до багатства.
  • Горобець, ворон, зозуля та дрізд – до біди.

Раніше "Телеграф" розповідав, до чого знайти шпильку вдома — прикмети та повір’я щодо цього аксесуара.

Теги:
#Птахи #Прикмети #Народні прикмети