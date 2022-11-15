Птах стукає у вікно або залетів у кімнату: прикмети, які передвіщають круті зміни

Забобони можна трактувати також залежно від виду птахів

На Русі вірили, що милі істоти є посланцями Бога. І хоча деяким видам птахів вже загрожує вимирання, люди не перестають надавати їм особливого значення.

Що за прикметами означає птах, що залетів у будинок? Як пише meta, птахи є символом доленосного знака і їх поява в будинку віщує для господарів кардинальні зміни, але вони можуть бути як позитивними, так і негативними.

Що передвіщає птах, що залетів в оселю

Птах залетів і сів кудись – обіцяє поповнення в сім’ї або в будинок хтось переїде жити.

– обіцяє поповнення в сім’ї або в будинок хтось переїде жити. Якщо птах щось тримає у дзьобі – чекають проблеми зі здоров’ям.

Птах неспокійно літає по кімнаті – на смерть родичів.

– на смерть родичів. Птах стукає у вікно – чекають кардинальні зміни у житті.

Також прикмети наші предки трактували залежно від виду птиці, яка залетіла до будинку.

Голуб – до заміжжя чи вагітності.

– до заміжжя чи вагітності. Ластівка – до приємних життєвих змін.

– до приємних життєвих змін. Синиця – до горя чи смерті.

– до горя чи смерті. Соловей – до багатства.

– до багатства. Горобець, ворон, зозуля та дрізд – до біди.

Раніше "Телеграф" розповідав, до чого знайти шпильку вдома — прикмети та повір’я щодо цього аксесуара.