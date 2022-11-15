Птах стукає у вікно або залетів у кімнату: прикмети, які передвіщають круті зміни
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Забобони можна трактувати також залежно від виду птахів
На Русі вірили, що милі істоти є посланцями Бога. І хоча деяким видам птахів вже загрожує вимирання, люди не перестають надавати їм особливого значення.
Що за прикметами означає птах, що залетів у будинок? Як пише meta, птахи є символом доленосного знака і їх поява в будинку віщує для господарів кардинальні зміни, але вони можуть бути як позитивними, так і негативними.
Що передвіщає птах, що залетів в оселю
- Птах залетів і сів кудись – обіцяє поповнення в сім’ї або в будинок хтось переїде жити.
- Якщо птах щось тримає у дзьобі – чекають проблеми зі здоров’ям.
- Птах неспокійно літає по кімнаті – на смерть родичів.
- Птах стукає у вікно – чекають кардинальні зміни у житті.
Також прикмети наші предки трактували залежно від виду птиці, яка залетіла до будинку.
- Голуб – до заміжжя чи вагітності.
- Ластівка – до приємних життєвих змін.
- Синиця – до горя чи смерті.
- Соловей – до багатства.
- Горобець, ворон, зозуля та дрізд – до біди.
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