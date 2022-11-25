Что сулит голубь, залетевший на балкон: народная примета

Может предвещать как беду, так и удачу

Наши предки верили, что птицы являются посланниками Бога и придавали их появлению в доме особое значение. Ранее мы писали, что предвещает стук птицы в окно, а теперь рассказываем, что по приметам означает залетевший на балкон голубь.

Согласно народным поверьям и суевериям, голубь, который залетел на балкон, может сулить как удачу, так и беду. Об этом пишет meta.

Что значит, если голубь залетел на балкон

К незамужней девушке — вскоре может быть свадьба.

На балкон семейной пары — стоит ожидать пополнения.

Белый голубь на балконе говорит о том, что в вашей жизни обязательно произойдут хорошие события.

Голубь на балконе может напомнить об умершем родственнике, который так решил о себе заявить.

А вот если голубь свил на балконе гнездо, это говорит о том, что в семье будет покой и умиротворение, а также встречу со второй половинкой. Поэтому не стоит его разрушать, чтобы не потерять удачу.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли убивать паука в доме и к каким негативным последствиям это приведет по народным приметам.