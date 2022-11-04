Які обручки не можна вибирати молодятам: можна поставити під загрозу власне щастя

Правильно підібрані обручки — запорука щасливого сімейного життя.

Щоб подружнє життя пройшло гладко, потрібно відповідально підійти до вибору обручок. На жаль, але іноді навіть "вау, які красиві" можуть серйозно нашкодити майбутнім подружжю. Як же не помилитися у виборі, і які варіанти варто відкинути насамперед, розповідають народні прикмети.

Від вибору обручок, які є одним із найголовніших атрибутів весілля, може залежати доля новоспеченої сім’ї, повідомляє Ukr.Media. Ще з давніх-давен з’явилося кілька важливих прикмет і заборон, які допомагали молодятам правильно вибрати кільця.

Які обручки не можна купувати на весілля

Обручки повинні бути гладкими — від рифлених, з камінням, з гравіюванням та іншими "прикрасами" варто відмовитися. Гладеньке кільце є запорукою довгого та щасливого життя в парі. Як виняток, на жіночих прикрасах можна допустити невеликий діамант або смарагд.

Не можна вибирати різні кільця – прикраси мають бути максимально однаковими. Виняток невеликий камінчик, про що ми писали вище.

Відмовтеся від срібла і платини — обручки повинні бути тільки із золота, металу, який знаходиться під заступництвом Сонця. Також можна вибрати моделі із білого золота.

Кільця у спадок можна приймати в подарунок тільки тоді, коли ви впевнені, що їхні попередні власники прожили щасливе сімейне життя.

І обов’язковий пункт — обручки молодята мають обирати та купувати спільно. Такий крок є запорукою довгого та міцного сімейного життя.

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