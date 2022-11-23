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Лучше не ронять: что сулит новобрачным потеря обручального кольца

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Народные приметы про кольца Новость обновлена 23 ноября 2022, 10:44
Народные приметы про кольца. Фото pexels.com

Обручальные кольца — это необычные украшения, ведь они обладают магическими свойствами.

Наши предки всегда внимательно относились к кольцам, особенно обручальным, поскольку они считались магическими украшениями. Их важно было правильно выбирать и носить. Ранее мы писали о том, какие обручальные кольца нельзя выбирать молодоженам, а теперь расскажем, что будет если украшение уронить или потерять.

Большая часть из них появилась еще сотни лет тому назад, сообщает Ukr.Media. Верить в них или нет – это личное дело каждого, однако если вы суеверный человек, то вам необходимо их знать.

Народные приметы про обручальные кольца

Что будет, если кольцо упадет:

  • кольцо упало на пол — к тяжелым, затяжным болезням;
  • кольцо упало в ЗАГСе — к ссорам и непониманию друг друга.
  • кольцо упало не по осторожности – к неприятным новостям.

Что будет, если кольцо потерять:

  • супруги начнут скандалить, ссориться, отдалятся друг от друга.
  • потеря кольца мужем означает, что у него появились сомнения в супруге. Это даже больше знак, что женщина задумывается об измене.
  • потерять кольцо перед свадьбой – это также знак, что стоит поближе присмотреться к будущей жене.
  • потеря обручального кольца женщиной — сулит, измены. При чем женские.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему по народным приметам нельзя дарить наручные часы, и как дарить аксессуар, чтобы не навлечь беды. Этот способ аннулирует все негативные последствия.

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#Приметы #Кольца #Народные приметы #Обручальные кольца