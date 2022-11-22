На яких пальцях не можна носити персні: веде до неприємностей

Підбирати прикраси потрібно з обережністю, адже дорогоцінні камені та метали здатні зберігати інформацію про колишніх власників.

До вибору кілець люди завжди ставляться серйозно, адже ця звична прикраса має прихований вплив на наше життя. Наприклад, раніше ми писали про те, які обручки не можна вибирати молодятам, а тепер розповімо, на яких пальцях краще кільця і зовсім не носити, щоб уникнути неприємностей.

Кому і на яких пальцях не можна носити персні: прикмети

Великий палець. Кільце на цьому пальці допомагає людям утихомирити емоції і порозумітися з оточуючими людьми, пише slovofraza.com. Тим, хто за своєю природою спокійний і товариський, кільце може нашкодити і "закрити" канали, що відповідають за розташування та чарівність .

Вказівний палець. За прикметою кільце на вказівному пальці допомагає відкрити лідерські якості і подолати боязкість. Активним і сміливим людям прикраса принесе чимало бід, адже вона посилює наявні вроджені якості, а отже, здатна змінити характер людини до невпізнанності, причому не на краще. Зазвичай люди з сильною волею, надягаючи кільце на вказівний палець, стають замкнутими, нетовариськими, і їх часто відвідують депресивні думки.

Середній палець. Прикраса на цьому пальці допомагає долати труднощі та активує здоровий глузд. Людям, які звикли спиратися на знання, а не на емоції, кільце на середньому пальці принесе безліч неприємностей і стане причиною помилок у справах. На цьому пальці за прикметою варто носити кільця людям, що захоплюються, здатним відволіктися від основної справи для миттєвих забаганок.

Безіменний палець. Кільця на цьому пальці не варто носити незаміжнім дівчатам та хлопцям, які перебувають у пошуку взаємного кохання. Згідно з прикметою прикраси на ці пальці повинні одягати кохані, а отже, вибирати безіменні пальчики для прикрас не варто.

Мізинець. Носити кільце на цьому пальці загрожує неприємностям людям, які працюють у сферах лікарської справи, дипломатам, бізнесменам і тим, хто так чи інакше пов’язаний з ораторським мистецтвом. Прикраси можуть негативно вплинути на людей, штовхаючи їх на авантюри та посилюючи негативні риси характеру.

Підбирати прикраси потрібно з обережністю, адже дорогоцінні камені та метали здатні зберігати інформацію про колишніх власників. Це означає, що носити фамільні прикраси можна лише тим, хто є кревним родичем чи готується стати сім’єю. За прикметою одягати прикраси з чужих рук загрожує багатьма неприємностями і навіть хворобами.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому за народними прикметами не можна дарувати наручний годинник, і як дарувати аксесуар, щоб не спричинити лиха. Цей спосіб анулює усі негативні наслідки.