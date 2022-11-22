На каких пальцах нельзя носить кольца: ведет к неприятностям

Подбирать украшения нужно с осторожностью, ведь драгоценные камни и металлы способны хранить информацию о прежних владельцах

К выбору колец люди всегда относятся серьезно, ведь это привычное украшение имеет скрытое влияние на нашу жизнь. Например, ранее мы писали о том, какие обручальные кольца нельзя выбирать молодоженам, а теперь расскажем, на каких пальцах лучше кольца и вовсе не носить, чтобы избежать неприятностей.

Кому и на каких пальцах нельзя носить кольца: приметы

Большой палец. Кольцо на этом пальце помогает людям усмирить эмоции и найти общий язык с окружающими людьми, пишет slovofraza.com. Тем, кто по своей природе спокоен и общителен, кольцо может навредить и "закрыть" каналы, отвечающие за расположение и обаяние.

Указательный палец. По примете кольцо на указательном пальце помогает открыть в себе лидерские качества и побороть робость. Активным и смелым людям украшение принесет немало бед, ведь оно усиливает имеющиеся врожденные качества, а значит, способно изменить характер человека до неузнаваемости, причем не в лучшую сторону. Обычно люди с сильной волей, надевая кольцо на указательный палец, становятся замкнутыми, необщительными, и их часто посещают депрессивные мысли.

Средний палец. Украшение на этом пальце помогает преодолевать трудности и активирует здравый смысл. Людям, привыкшим опираться на знания, а не на эмоции, кольцо на среднем пальце принесет множество неприятностей и станет причиной ошибок в делах. На этом пальце по примете стоит носить кольца людям увлекающимся, способным отвлечься от основного дела в угоду сиюминутным прихотям.

Безымянный палец. Кольца на этом пальце не стоит носить незамужним девушкам и парням, которые находятся в поиске взаимной любви. Согласно примете украшения на эти пальцы должны надевать любимые, а значит, выбирать безымянные пальчики для украшений не стоит.

Мизинец. Носить кольцо на этом пальце чревато неприятностями людям, которые трудятся в сферах врачебного дела, дипломатам, бизнесменам и тем, кто так или иначе связан с ораторским искусством. Украшения могут отрицательно повлиять на людей, толкая их на авантюры и усиливая отрицательные черты характера.

Подбирать украшения нужно с осторожностью, ведь драгоценные камни и металлы способны хранить информацию о прежних владельцах. Это значит, что носить фамильные украшения можно лишь тем, кто является кровным родственником или готовится стать частью семьи. По примете надевать украшения с чужих рук чревато многими неприятностями и даже болезнями.

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