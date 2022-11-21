До чого втратити голку під час шиття: народні прикмети попереджають про небезпеку
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У народі до голок завжди ставилися з обережністю
Народних прикмет в українському фольклорі існує велика кількість, проте окрему нішу в них займають забобони про голки та шиття. Раніше ми писали, чому не можна зашивати одяг на собі, а тепер хочемо розповісти, що обіцяє втрата голки під час шиття.
Варто зазначити, що голка завжди була частиною багатьох містичних обрядів, повідомляє Ukr.Media. Тому в народі і так багато різних прикмет, заборон та забобонів про цей швейний предмет. Не варто лякатися, адже багато з них позитивні, навіть якщо голка була втрачена. Які ж прикмети пов’язували із втратою голки?
Народні прикмети про втрату голки:
- Якщо невідомо, куди зникла голка без нитки — то на вас чекає радісна подія, а саме зустріч із родичем, якого ви давно не бачили.
- Якщо пропадає голка з вставленою в неї ниткою — це погана прикмета, яка обіцяє швидку розлуку з найближчою і найдорожчою людиною.
- Якщо голка, що зникла під час шиття, так і не знайшлася — то прикмети кажуть, що втратили чекають марні хвилювання через дрібниці.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна стригтися у свій день народження згідно з народними прикметами.