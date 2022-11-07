Почему женщинам нельзя праздновать 40 лет, и как отметить, чтобы не навлечь беду
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Число 40 пугает многих людей, даже тех, кто не верит народным суевериям
День рождения – один из самых ярких праздников, а круглые даты и вовсе принято отмечать бурными торжествами. Однако насчет дня рождения существуют много народных примет, и не все они являются позитивными.
Многие женщины интересуются вопросом о том, можно ли им праздновать 40 лет, ведь насчет этого числа существует масса поверий и предрассудков, запрещающих весело отмечать эту дату. На этот вопрос ответ дают астрологи, экстрасенсы и народные приметы, пишет meta.
Что говорят астрологи
В этот период в гороскопе человека хозяйничают планеты Нептун и Уран, которые негативно влияют на его психику и физиологию. Поэтому женщинам, отмечающим свое 40-летие, грозят проблемы на работе и разрушение отношений.
Что говорят экстрасенсы
Согласно системе Таро, число 40 символизирует смерть. Экстрасенсы заявляют, что оно открывает портал в потусторонний мир.
Почему нельзя праздновать 40-летие: приметы
- Греки верили, что женщины, отмечающие 40-летний юбилей, быстро стареют.
- "Сорок" содержит слово "рок" (от "обрекать"), поэтому можно навлечь беду.
- Кто празднует 40-летие, рано овдовеет.
Как отпраздновать 40-летие и не навлечь беду
Чтобы жизнь женщины после празднования 40 лет не испортилась, это день рождения следует отмечать тихо и только в кругу самых близких людей. В народе советуют во время торжества не упоминать причину. Например, произносить тосты в честь "начала пятого десятка" или "прощание с 39-летием".
В любом случае чтобы не омрачить праздник имениннице, следует поздравить ее. Красивые открытки и картинки ко дню рождения есть в материалах "Телеграфа".