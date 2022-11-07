Почему женщинам нельзя праздновать 40 лет, и как отметить, чтобы не навлечь беду

Число 40 пугает многих людей, даже тех, кто не верит народным суевериям

День рождения – один из самых ярких праздников, а круглые даты и вовсе принято отмечать бурными торжествами. Однако насчет дня рождения существуют много народных примет, и не все они являются позитивными.

Многие женщины интересуются вопросом о том, можно ли им праздновать 40 лет, ведь насчет этого числа существует масса поверий и предрассудков, запрещающих весело отмечать эту дату. На этот вопрос ответ дают астрологи, экстрасенсы и народные приметы, пишет meta.

Что говорят астрологи

В этот период в гороскопе человека хозяйничают планеты Нептун и Уран, которые негативно влияют на его психику и физиологию. Поэтому женщинам, отмечающим свое 40-летие, грозят проблемы на работе и разрушение отношений.

Что говорят экстрасенсы

Согласно системе Таро, число 40 символизирует смерть. Экстрасенсы заявляют, что оно открывает портал в потусторонний мир.

Почему нельзя праздновать 40-летие: приметы

Греки верили, что женщины, отмечающие 40-летний юбилей, быстро стареют.

"Сорок" содержит слово "рок" (от "обрекать"), поэтому можно навлечь беду.

Кто празднует 40-летие, рано овдовеет.

Как отпраздновать 40-летие и не навлечь беду

Чтобы жизнь женщины после празднования 40 лет не испортилась, это день рождения следует отмечать тихо и только в кругу самых близких людей. В народе советуют во время торжества не упоминать причину. Например, произносить тосты в честь "начала пятого десятка" или "прощание с 39-летием".

В любом случае чтобы не омрачить праздник имениннице, следует поздравить ее. Красивые открытки и картинки ко дню рождения есть в материалах "Телеграфа".