Ви носите її неправильно: як потрібно закріпити шпильку від пристріту, щоб захист спрацював

Користь та ефективність цього виробу залежить від того, як його носять

Раніше люди вважали, що до швейного приладдя потрібно ставитись особливо дбайливо. Булавка – один із найпотужніших оберегів, який використовувався з давніх-давен.

Цей аксесуар вважається способом захиститись від недоброго погляду заздрісних сусідів чи колег по роботі, і якщо носити його неправильно, то захисту від нього не слід чекати.

Як правильно закріплювати шпильку від пристріту на одязі

Потрібно вибирати компактні обереги, які непомітно захищатимуть від недоброзичливців. Їх не повинні бачити інші люди.

Езотерики стверджують, що шпильку потрібно носити лише одним єдиним способом: закріпити з виворітного боку одягу головкою вниз. Так нечисті сили, що мешкають у нижньому світі, не зашкодять людині.

Однак варто пам’ятати, що якщо шпилька розкрилася та впала, її більше закріплювати не можна. Вона виконала своє завдання, тому її слід замінити іншим оберегом.

Раніше "Телеграф" розповідав, до чого знайти шпильку вдома — прикмети та повір’я щодо цього аксесуара.