Вы носите ее неправильно: как нужно закрепить булавку от сглаза, чтобы защита сработала

Польза и эффективность этого изделия зависит от того, как его носят

Раньше люди считали, что к швейным принадлежностям нужно относиться особенно бережно. Булавка – один из самых мощных оберегов, который использовался с давних времен.

Этот аксессуар считается способом защититься от недоброго взгляда завистливых соседей или коллег по работе, и если носить его неправильно, то защиты от него не следует ждать.

Как правильно закреплять булавку от сглаза на одежде

Нужно выбирать компактные обереги, которые будут незаметно защищать от недоброжелателей. Их не должны видеть другие люди.

Эзотерики утверждают, что булавку нужно носить только одним единственным способом: закрепить с изнаночной стороны одежды головкой вниз. Так нечистые силы, обитающие в нижнем мире, не навредят человеку.

Однако стоит помнить, что если булавка раскрылась и упала, ее больше закреплять нельзя. Она выполнила свою задачу, поэтому ее следует заменить другим оберегом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, к чему найти булавку дома — приметы и поверья насчет этого аксессуара.