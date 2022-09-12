Мізинець – до успіхів, вказівний – до втрат: до чого вколоти палець шпилькою
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Кожен палець тієї чи іншої руки має різне тлумачення
Люди практично завжди здавна пов’язували якусь неприємність чи щасливий збіг обставин із якоюсь подією чи предметом побуту. Зокрема, це стосується й гострих предметів, до яких входить і шпилька. Відомо, що неоднозначною прикметою вважається знайти шпильку, а також вколотися шпилькою пальцем.
Вколоти палець шпилькою – це сигнал вищих сил, пише meta. Залежно від тієї чи іншої руки та пальця ця народна прикмета має різні знамення.
Вколоти палець правої руки:
- Великий палець – обіцяє зміни у роботі.
- Вказівний палець – чекайте позитивних змін у житті.
- Середній палець – очікують неприємності.
- Безіменний палець – зустрінете другу половинку або покращите стосунки з коханою людиною.
- Мізинець — обіцяє успіхи у бізнесі чи навчанні.
Вколоти палець лівої руки:
- Великий палець — щось зламається в будинку.
- Вказівний палець – обіцяє фінансові втрати.
- Середній палець – чекайте на сварку на роботі або з сусідами.
- Безіменний палець – обіцяє розбіжності у сім'ї.
- Мізинець – чекайте поганих новин.
Раніше "Телеграф" писав, чому не можна позичати шпильку — поширені забобони та повір’я щодо цього аксесуара.