Мізинець – до успіхів, вказівний – до втрат: до чого вколоти палець шпилькою

Кожен палець тієї чи іншої руки має різне тлумачення

Люди практично завжди здавна пов’язували якусь неприємність чи щасливий збіг обставин із якоюсь подією чи предметом побуту. Зокрема, це стосується й гострих предметів, до яких входить і шпилька. Відомо, що неоднозначною прикметою вважається знайти шпильку, а також вколотися шпилькою пальцем.

Вколоти палець шпилькою – це сигнал вищих сил, пише meta. Залежно від тієї чи іншої руки та пальця ця народна прикмета має різні знамення.

Вколоти палець правої руки:

Великий палець – обіцяє зміни у роботі.

– обіцяє зміни у роботі. Вказівний палець – чекайте позитивних змін у житті.

– чекайте позитивних змін у житті. Середній палець – очікують неприємності.

– очікують неприємності. Безіменний палець – зустрінете другу половинку або покращите стосунки з коханою людиною.

– зустрінете другу половинку або покращите стосунки з коханою людиною. Мізинець — обіцяє успіхи у бізнесі чи навчанні.

Вколоти палець лівої руки:

Великий палець — щось зламається в будинку.

— щось зламається в будинку. Вказівний палець – обіцяє фінансові втрати.

– обіцяє фінансові втрати. Середній палець – чекайте на сварку на роботі або з сусідами.

– чекайте на сварку на роботі або з сусідами. Безіменний палець – обіцяє розбіжності у сім'ї.

– обіцяє розбіжності у сім'ї. Мізинець – чекайте поганих новин.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна позичати шпильку — поширені забобони та повір’я щодо цього аксесуара.