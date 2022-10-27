Що в жодному разі не можна робити перед вінчанням: прикмети, які обіцяють розставання і сльози

Молодята, зважившись на таїнство вінчання, намагаються звертати увагу на знаки

Незабобонних людей у світі небагато. Але якщо ви і не вірите у весільні прикмети, ознайомитись з ними все одно буде цікаво.

Вінчання є важливим та відповідальним кроком у житті віруючих людей, пише meta. З цією священною дією пов’язано багато прикмет і забобонів. Дізнайтеся, що в жодному разі не можна робити перед вінчанням, а що принесе молодятам щастя та любов.

Головні прикмети та забобони про вінчання:

Під час обряду в церкві не повинно бути кровних родичів. Їхнє завдання — лише благословити молодих.

Їхати на вінчання потрібно однією дорогою, а повертатися – іншою.

Під час церемонії важливо носити вінець. Знімати його не можна – погана прикмета.

Якщо в одного з молодят впав вінець, він першим стане вдівцем.

Дивитися на вінчанні в очі не варто, це провісник зради.

До вінчання наречена не повинна бачити себе у дзеркалі у повному весільному вбранні.

Якщо перед вінчанням знайти колодязь і присягнути перед ним у вірності та любові, то шлюб буде міцним.

Ніхто не повинен переходити дорогу молодятам, які йдуть до вівтаря. А після таїнства наречена має обрати для себе інший шлях до виходу.

Впустити кільце — шлюб буде недовгим.

Свічки під час вінчання видають тріск – сімейне життя буде неспокійним.

Дощ під час вінчання свідчить про щасливе та довге спільне життя.

Якщо наречена впустила хустку – чоловік від неї піде.

Раніше "Телеграф" писав, що заборонено піднімати із землі. Піднявши чужі речі, ви забираєте собі нещастя та проблеми їхнього попереднього власника.