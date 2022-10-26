У який день тижня не можна підмітати: можна впустити у своє життя недуги та безгрошів’я

З давніх часів віник має сакральне значення.

Багато хто вже знає, що, згідно з народними прикметами, категорично не можна мити і підмітати ввечері, а ось про те, в який день тижня найкраще зайнятися прибиранням — напевно, немає. Щоб заповнити цю "прогалину", ми розповідаємо, чому і коли саме варто наводити лад у своєму будинку, щоб залучити успіх.

Як повідомляє Ukr.Media, ще наші предки вірили у чарівну силу віника, адже за його допомогою можна було вигнати зі свого житла зло та позбутися різної нечисті. Тому до прибирання ставилися дуже відповідально і звертали особливу увагу на дні її проведення. Неправильно обраний день міг впустити в життя недуги та безгрошів’я.

Коли можна і не можна підмітати в будинку по днях тижня

Понеділок — небажано підмітати, інакше можна втратити матеріальний добробут;

Вівторок — підмітаючи цього дня, можна знайти гроші. Це можуть бути старі заначки або фінанси, що давно втратили;

Середа — прибирання цього дня обіцяє удачу в торгівлі: можна залучити удачу в бізнесі та здобути успіх у продажах;

Четвер — день, коли можна викинути безгрошів’я. Для цього потрібно відкрити в будинку всі вікна, щоб бруд та пил із підлоги могли виходити через вікно;

П’ятниця — заборонено підмітати, інакше можна втратити свої гроші;

Субота – найкращий день для прибирання: можна залучити фінансовий успіх;

Неділя — день, коли зовсім не варто займатися домашніми справами.

Нагадаємо, що віник має свою енергетику та може впливати на загальний стан кожного члена сім’ї. Раніше "Телеграф" писав, де не можна зберігати віник, щоб не залучити хворобу.