Чому не можна мити підлогу та підмітати ввечері: мало хто про це знає

Прибирання краще перенести на ранок або хоча б на день.

Виявляється, навіть у прибирання є свої "правила", і мова не про те, як правильно мити підлогу або замітати або в якій послідовності це робити, а про те, коли можна і не можна нею займатися. Згідно з народними прикметами, категорично не можна забиратися ввечері. Чому? Розбираймося.

Як повідомляє meta, вечірнє прибирання ще з давніх-давен вважалося поганою прикметою, адже так можна залучити до будинку бідність і проблеми. А все тому, що саме у темний час доби різні відьми та чаклуни проводили свої магічні ритуали.

Чому не можна прибрати ввечері та вночі

Увечері не можна виносити сміття, адже так можна позбутися матеріального добробуту.

Протирання пилу або змітання крихт зі столу голими руками привертає до хати убогість.

Підмітати ввечері заборонено, адже так господиня викидає з дому позитивну енергію.

Миття підлоги на ніч – приверне невдачу до будинку, а також забере кохання та гроші.

Нагадаємо, що віник має свою енергетику та може впливати на загальний стан кожного члена сім’ї. Раніше "Телеграф" писав, де не можна зберігати віник, щоб не залучити хворобу.