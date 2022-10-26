В какой день недели нельзя подметать: можно впустить в свою жизнь недуги и безденежье

С древних времен, веник имеет сакральное значение.

Многие уже знают, что, согласно народным приметам, категорически нельзя мыть и подметать вечером, а вот о том, в какой день недели лучше всего заняться уборкой — наверняка нет. Чтобы восполнить этот "пробел", мы рассказываем, почему и когда именно стоит наводить порядок в своем доме, чтобы привлечь успех.

Как сообщает Ukr.Media, еще наши предки верили в волшебную силу веника, ведь с его помощью можно было выгнать из своего жилища зло и избавиться от разной нечисти. Поэтому к уборке относились очень ответственно, и обращали особое внимание на дни ее проведения. Неправильно выбранный день мог впустить в жизнь недуги и безденежье.

Когда можно и нельзя подметать в доме по дням недели

Понедельник — нежелательно подметать, иначе можно лишиться материального благополучия;

Вторник — подметая в этот день, можно найти деньги. Это могут быть старые заначки или давно потерявшие финансы;

Среда — уборка в этот день сулит удачу в торговле: можно привлечь удачу в бизнесе и обрести успех в продажах;

Четверг — день, когда можно вымести безденежье. Для этого нужно открыть в доме все окна, чтобы грязь и пыль с пола могли выходить через окно;

Пятница — запрещено подметать, иначе можно потерять свои деньги;

Суббота — лучший день для уборки: можно привлечь финансовый успех;

Воскресенье — день, когда совсем не стоит заниматься никакими домашними делами.

Напомним, что веник имеет свою энергетику и может влиять на общее состояние каждого члена семьи. Ранее "Телеграф" писал, где нельзя хранить веник, чтобы не привлечь болезни.