Чому не можна пити з чужої чашки: у небезпеці не лише здоров’я

Народні прикмети радять бути уважнішими і навіть випадково не брати чужу склянку або чашку.

Буває іноді, що під час застілля випадково можна "заплутатися" серед безлічі посуду і взяти не свою склянку або чашку, а свого сусіда. Начебто нічого такого, з усіма буває, проте народні прикмети свідчать про інше — наслідки такої "випадковості" можуть бути досить сумними. Також раніше ми розповідали, чому не можна пити чай чи каву з ложкою у склянці чи чашці.

Виявляється, що навіть випадкова плутанина чашками має своє трактування та свої наслідки, пише Ukr.Media. Що означає це забобони — читайте далі.

Чому не можна пити з чужої чашки/склянки

Перше — таким чином можна заразитися будь-яким вірусом, наприклад, герпесом.

Друге — таким чином можна взяти на себе від чужої людини не лише проблеми зі здоров’ям, а й інші неприємності на кшталт безперспективної кар’єри чи невдалого сімейного життя.

Третє — чужий посуд може передати також тяжкі гріхи, за які тепер розплачуватиметеся ви.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам. А ще дізнайтеся, чому не можна доїдати крихти і до чого призведе зайва ощадливість.