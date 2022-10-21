Почему нельзя пить из чужой чашки: в опасности не только здоровье

Народные приметы советуют быть внимательнее и даже случайно не брать чужой стакан или чашку.

Бывает иногда, что во время застолья случайно можно "запутаться" среди множества посуды, и взять не свой стакан или чашку, а своего соседа. Вроде как ничего такого, со всеми бывает, однако народные приметы говорят обратное — последствия такой "случайности" могут быть достаточно печальными. Также ранее мы рассказывали, почему нельзя пить чай или кофе с ложкой в стакане или чашке.

Оказывается, что даже случайная путаница чашками имеет свою трактовку и свои последствия, пишет Ukr.Media. Что же значит это суеверие — читайте далее.

Почему нельзя пить с чужой чашки/стакана

Первое — таким образом можно заразиться любым вирусом, к примеру герпес.

Второе — таким образом можно взять на себя от чужого человека не только проблемы со здоровьем, но и другие неприятности типа бесперспективной карьеры или неудачной семейной жизни.

Третье — чужая посуда может передать также тяжкие грехи, за которые расплачиваться теперь будете вы.

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