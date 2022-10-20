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Чому не можна вітатись на сходах: прикмети, які обіцяють неприємності

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народні прикмети про сходи — що можна і не можна робити Новина оновлена 20 жовтня 2022, 11:40
Народні прикмети про сходи — що можна і не можна робити

Більшість забобонів негативні, проте є й винятки

Існує багато народних прикмет та забобонів, пов’язаних з предметами та подіями. Раніше ми писали про заборони з дверима, а тепер розповідаємо, що не можна робити на сходах та під ними, щоб уберегти себе від неприємностей.

Як пише meta, у сходів існує два значення: сходинки символізують духовний розвиток, а самі сходи утворюють трикутник, що є символом християнства. Так які є прикмети, пов’язані зі сходами, до яких потрібно поставитися дуже серйозно?

Народні прикмети про сходи:

  • Привітатися з кимось на сходах — до сварки з цією людиною.
  • Спіткнутися на сходах – чекайте погану звістку.
  • Якщо під сходами пробіг кіт, того, хто на них стоїть, чекають дрібні неприємності.
  • Пройти під сходами – ви можете накликати лихо.
  • Знайти на сходинці монету – чекайте на прибуток.
  • Якщо ви знайшли на сходинці гострий предмет – краще оминути його. Ви ризикуєте разом із ним принести додому нещастя.
  • При підйомі сходами рекомендується рахувати кількість сходинок. Якщо їх буде непарна кількість – це добрий знак.

Раніше "Телеграф" писав, які речі на дорозі підіймати не можна. Якщо ви знайшли один із цих предметів, краще обійти його стороною.

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#Прикмети #Народні прикмети #Сходи