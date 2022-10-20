Чому не можна вітатись на сходах: прикмети, які обіцяють неприємності

Більшість забобонів негативні, проте є й винятки

Існує багато народних прикмет та забобонів, пов’язаних з предметами та подіями. Раніше ми писали про заборони з дверима, а тепер розповідаємо, що не можна робити на сходах та під ними, щоб уберегти себе від неприємностей.

Як пише meta, у сходів існує два значення: сходинки символізують духовний розвиток, а самі сходи утворюють трикутник, що є символом християнства. Так які є прикмети, пов’язані зі сходами, до яких потрібно поставитися дуже серйозно?

Народні прикмети про сходи:

Привітатися з кимось на сходах — до сварки з цією людиною.

— до сварки з цією людиною. Спіткнутися на сходах – чекайте погану звістку.

– чекайте погану звістку. Якщо під сходами пробіг кіт , того, хто на них стоїть, чекають дрібні неприємності.

, того, хто на них стоїть, чекають дрібні неприємності. Пройти під сходами – ви можете накликати лихо.

– ви можете накликати лихо. Знайти на сходинці монету – чекайте на прибуток.

Якщо ви знайшли на сходинці гострий предмет – краще оминути його. Ви ризикуєте разом із ним принести додому нещастя.

– краще оминути його. Ви ризикуєте разом із ним принести додому нещастя. При підйомі сходами рекомендується рахувати кількість сходинок. Якщо їх буде непарна кількість – це добрий знак.

Раніше "Телеграф" писав, які речі на дорозі підіймати не можна. Якщо ви знайшли один із цих предметів, краще обійти його стороною.