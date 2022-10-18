Корисний, але дуже небезпечний подарунок: чому не варто дарувати рушники

Такий презент буде оберегом – якщо на ньому буде ручна вишивка, в інших випадках від такого подарунка краще відмовитись.

Рушник, з одного боку, дуже цінний і потрібний подарунок, адже ними всі користуються, проте народні прикмети свідчать про те, що такий презент може призвести до негативних наслідків. Також ми раніше розповідали, чому жінкам не варто дарувати нікому парфуми.

Езотерики вважають, що такий подарунок як рушник не завжди доречний, і називають 5 основних "причин", чому подібні презенти неприпустимі. Та й мало кому, в принципі, сподобається такий подарунок.

Чому не варто дарувати рушник

Якщо рушник білого кольору, то він може принести невдачі, хвороби та конфлікти.

Якщо рушник дарує близька людина, це може символізувати довгу розлуку.

Якщо такий подарунок дарують дитині без згоди батьків, то у малюка можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Якщо подаровані рушники не сподобаються, це може призвести до хвороб.

Також подаровані рушники можуть призвести до злиднів та бідності.

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