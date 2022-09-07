Чому жінкам не можна дарувати духи "чужим" людям: може дійти до розлучення

Неправильний вибір подарунка може сильно нашкодити тому, хто його дарує.

Подарунок — це завжди складний вибір, адже хочеться максимально догодити винуватцю урочистостей. Добре, якщо ця людина вам добре знайома, складніше — коли ні. Однак сьогодні ми хочемо поговорити про подарунки, які дарувати не варто, особливо, коли вибір робить жінка.

Можливо, ви не знали, але парфуми, особливо якщо їх дарує жінка, — це досить "небезпечний" подарунок з енергетичної точки зору. У багатьох країнах такий ароматний подарунок вважається інтимним, тому його можна дарувати лише близьким людям, пише Ukr.Media.

Також варто зазначити, що заборона на подарунок у вигляді парфумів відноситься більше до жінок. Не варто вибирати такий подарунок для малознайомих чоловіків та дам, адже це може дуже сумно закінчиться саме для того, хто даруватиме такий презент. Чому читайте далі.

Чому жінкам не варто купувати у подарунок духи "чужим" людям

Якщо парфуми, подаровані жінці, припали їй до смаку, то не варто радіти. Все тому, що це означає, що потенційна суперниця стала сильнішою і може відбити вашого чоловіка.

Даруючи чужій людині інший запах, жінка втрачає свій власний аромат, тим самим стаючи для свого чоловіка такою ж "чужою". Це може призвести до сімейних конфліктів і навіть до розлучення.

Не варто дарувати парфуми чужому чоловікові, адже таким чином ви мимоволі стаєте суперницею його дружини.

Також такий подарунок може розцінюватися як образа.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна подарувати подарунки, і що це за собою несе.