Полезный, но очень опасный подарок: почему не стоит дарить полотенца

Такой презент будет оберегом — если на нем будет ручная вышивка, в других случаях от такого подарка лучше отказаться.

Полотенце, с одной стороны, очень ценный и нужный подарок, ведь ими все пользуются, однако народные приметы гласят обратное: такой презент может привести к негативным последствиям. Также мы ранее рассказывали, почему женщинам не стоит дарить никому духи.

Эзотерики считают, что такой подарок как полотенце не всегда уместен, и называют 5 основных "причин", почему подобные презенты недопустимы. Да и мало кому в принципе понравится такой подарок.

Почему не стоит дарить полотенце

Если полотенце белого цвета, то оно может принести неудачи, болезни и конфликты.

Если полотенце дарит близкий человек, то это может символизировать длинную разлуку.

Если такой презент дарят ребенку без согласия родителей, то у малыша могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Если подаренные полотенца не понравятся, то это может привести к болезням.

Также подаренные полотенца могут привести к нужде и бедности.

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