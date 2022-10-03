Чому категорично не можна сидіти на столі та інші прикмети про бідність

Гроші не можна класти на стіл, якщо не бажаєте, щоб вони перевелися вдома.

Багато людей прагнуть розбагатіти, заради чого намагаються багато працювати, докладають зусиль і виявляють кмітливість. Але часто забувають про народні прикмети про гроші та багатство. А даремно, адже іноді достатньо виконати якийсь простий ритуал або не порушувати заборони, які вивели ще наші предки.

"Телеграф" знайшов кілька цікавих прикмет, які пояснюють, що в жодному разі не можна робити, щоб у будинку не переводилися гроші.

Що не можна робити, щоб не відлякнути фінансовий успіх

Наші пращури вірили, що обідній стіл — один із головних символів достатку. На ньому в жодному разі не можна сидіти, бо гроші пройдуть повз вас.

Не потрібно класти гаманець на обідній стіл.

Також гаманцю з грошима не місце на ліжку.

Не слід злити домовика і залишати на ніч гроші та ключі на столі.

У будинку не можна розкидати монети будь-де. Їхнє місце — в гаманці, у скриньці столу або в скарбничці.

А ще категорично не можна відкладати гроші на чорний день – інакше вони на нього і згодяться. Краще накопичувати на світлі та позитивні цілі.

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