Чому категорично не можна сидіти на столі та інші прикмети про бідність
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Гроші не можна класти на стіл, якщо не бажаєте, щоб вони перевелися вдома.
Багато людей прагнуть розбагатіти, заради чого намагаються багато працювати, докладають зусиль і виявляють кмітливість. Але часто забувають про народні прикмети про гроші та багатство. А даремно, адже іноді достатньо виконати якийсь простий ритуал або не порушувати заборони, які вивели ще наші предки.
"Телеграф" знайшов кілька цікавих прикмет, які пояснюють, що в жодному разі не можна робити, щоб у будинку не переводилися гроші.
Що не можна робити, щоб не відлякнути фінансовий успіх
- Наші пращури вірили, що обідній стіл — один із головних символів достатку. На ньому в жодному разі не можна сидіти, бо гроші пройдуть повз вас.
- Не потрібно класти гаманець на обідній стіл.
- Також гаманцю з грошима не місце на ліжку.
- Не слід злити домовика і залишати на ніч гроші та ключі на столі.
- У будинку не можна розкидати монети будь-де. Їхнє місце — в гаманці, у скриньці столу або в скарбничці.
- А ще категорично не можна відкладати гроші на чорний день – інакше вони на нього і згодяться. Краще накопичувати на світлі та позитивні цілі.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам. А ще дізнайтеся, чому не можна доїдати крихти і до чого призведе зайва ощадливість.