Почему категорически нельзя сидеть на столе и другие приметы о бедности

Деньги нельзя класть на стол, если не хотите, чтобы они перевелись в доме.

Многие люди стремятся разбогатеть, ради чего стараются много работать, прикладывают усилия и проявляют сообразительность. Но часто забывают о народных приметах про деньги и богатство. А зря, ведь иногда достаточно выполнить какой-то простой ритуал или же не нарушать запреты, которые вывели еще наши предки.

"Телеграф" нашел несколько интересных примет, которые объясняют, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы в доме не переводились деньги.

Что нельзя делать, чтобы не вспугнуть финансовую удачу

Наши предки верили, что обеденный стол – один из главных символов достатка. На нем ни в коем случае нельзя сидеть, потому что деньги пройдут стороной.

Не нужно класть кошелек на обеденный стол.

Также бумажнику с деньгами не место на кровати.

Не следует злить домового и оставлять на ночь деньги и ключи на столе.

В доме нельзя разбрасывать монеты где попало. Их место – в кошельке, в ящичке стола или же в копилке.

А еще категорически нельзя откладывать деньги на черный день – иначе они на него и сгодятся. Лучше копить на светлые и позитивные цели.

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