Гроші випаровуватимуться: п’ять місць у будинку, де не можна ховати заощадження

Езотерики відзначають, що грошова енергія дуже примхлива

Існує сила-силенна прикмет про гроші, в тому числі й про грошове дерево, яке потрібно вміти вирощувати. Прихильники навчання фен-шуй вважають, що для залучення грошей до будинку важливо підібрати правильне місце, щоб матеріальні потоки енергії могли вільно циркулювати.

На думку езотериків, є щонайменше п’ять місць у будинку, небажаних для "заначок", накопичень і заощаджень. Прихильники фен-шуй стверджують, що якщо зберігати гроші в цих кімнатах, ви притягнете борги, перебої у доходах, бідність та злидні.

Серед місць, де не можна зберігати в житлі гроші:

Коридор і передпокій. Через те, що там знаходяться вхідні двері, так звана фінансова енергія може витікати. Та й невідомо, з якими намірами та думками входять до хати чужі люди, що теж може позначитися на атмосфері у житлі. Кухня. Езотерики кажуть, що в цій кімнаті дуже багато негативу, накопиченого в тій же урні, раковині або ящиках з безліччю кухонних дрібниць. Гроші ж, згідно з прикметами, люблять простір і порядок. Спальня. У багатьох є звичка зберігати заощадження під матрацом, але фен-шуй застерігає від цієї помилки. Енергія сну та відпочинку, на думку езотериків, "приспає" й фінансовий обіг господарів. Вбиральня. Згідно з прикметою, якщо ховати накопичене у ванній і туалеті, це притягує бідність та злидні. Тому залишати "заначку" у зливному бочку унітазу не можна. Ця кімната, за словами езотериків, є не найкращим місцем для грошей, оскільки там багато негативних енергопотоків. Фотоальбом, книга, прилади. У фен-шуй вважається, що ці предмети мають свою сильну енергетику, яка ніяк не корелюється із припливом коштів у житло. Тож чекати нових доходів, якщо поклали купюри до книги, не варто.

Як повідомляв раніше "Телеграф", вплинути на фінансову енергію в житло можуть і кімнатні рослини. Езотерики назвали головні квіти, які не варто вирощувати у домашніх умовах. Прикмети свідчать, що вони тільки відлякають багатство і притягнуть злидні.