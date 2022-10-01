Чому не можна пришивати на собі ґудзик: прикмети, пов’язані з цим аксесуаром

Зі звичайними ґудзиками в народі пов’язано багато прикмет і забобонів

Наші предки ставилися до швейного приладдя дуже обережно і не використовували його у побуті просто так.

У цьому матеріалі розповідаємо про народні прикмети та забобони про ґудзик. Щоб знайти правильне тлумачення, варто звернути увагу на деталі, пише meta.

Народні прикмети про ґудзик

Неправильно застебнули ґудзик вранці – день пройде у метушні.

Втратили ґудзик – у вас з’явився недоброзичливець.

Пришивати ґудзик на собі – до горя.

Пришивати ґудзик на Новий рік – ви перенесете у наступний рік усі старі проблеми.

Також дізнатися про своє майбутнє можна за тим, якого кольору ґудзик ви знайшли на дорозі. Зазначимо, що знайдений ґудзик, що обіцяє гарні зміни, варто забрати собі.

Зелений – чекайте на несподіваний прибуток.

Червоний – невдовзі у вас буде романтична зустріч.

– невдовзі у вас буде романтична зустріч. Білий – це найкращий знак. Незабаром у житті відбудуться приємні зміни.

– це найкращий знак. Незабаром у житті відбудуться приємні зміни. Чорний – чекайте на неприємності.

– чекайте на неприємності. Коричневий – до нових знайомств.

Раніше ми писали, що не можна робити з ножицями, щоб не накликати лихо.