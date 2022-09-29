Чому заборонено відвідувати кладовище вагітним: прикмети, які обіцяють біди та смерть

З цвинтарем пов’язано безліч народних прикмет та забобонів

Ходити на цвинтарі і поминати, таким чином, померлих родичів і друзів, зазвичай прийнято в спеціальні поминальні дати. В інших випадках, як заявляють православні віряни, відвідувати місце спокою небіжчиків не рекомендується, оскільки так можна накликати гнів мерців.

Про те, що не можна робити на цвинтарі, щоб не накликати на себе і близьких людей біду, пише meta. Розповідаємо, які ритуали не варто ігнорувати під час відвідування могил померлих, а що може призвести навіть до смерті.

Коли і кому не можна відвідувати цвинтар

У церковні свята — у ці дні душі померлих вирушають до храмів.

У день народження та в день ангела покійного.

Після заходу сонця. Вважається, що друга половина дня належить мерцям.

Не можна відвідувати цвинтар вагітним жінкам. Вважається, що у ще ненароджену дитину може оселитися чужа душа або мерці заберуть її до себе.

Народні прикмети про цвинтар

Побачити на цвинтарі кішку – до хвороб.

Спіткнутися чи впасти на цвинтар – прикмета обіцяє смерть. У такому разі необхідно відразу піти додому, не зупиняючись по дорозі.

чи – прикмета обіцяє смерть. У такому разі необхідно відразу піти додому, не зупиняючись по дорозі. Впав пам’ятник – щось непокоїть душу покійного.

– щось непокоїть душу покійного. Забрати додому річ, що впала на цвинтарі, — вона вже належить мертвим, приносити її до будинку – погана прикмета.

вона вже належить мертвим, приносити її до будинку – погана прикмета. Якщо рахувати на цвинтарі гроші, то вони незабаром вас покинуть.

Раніше "Телеграф" писав, що заборонено робити у лікарні згідно з народними повір’ями.