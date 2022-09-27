Чому не можна стукати по столу: прикмета про бідність

Своє роздратування та поганий настрій не можна виливати на цей предмет меблів.

У людей здавна було особливе ставлення до ритуалів прийому їжі, продуктів та застілля. Та й сам стіл, який називали долонню Бога, був у пошані – адже на ньому з’являлася насущна їжа. За столом збиралася під час свят та трапези вся родина, обговорювалися важливі питання та приймалися доленосні рішення.

А тому зі столом пов’язано багато народних прикмет, заборон та ритуалів. Один із них – категорично не можна стукати по столу, бо це принесе нещастя у дім. "Телеграф" розповість про особливості цієї заборони.

Чому не можна стукати по столу: народні прикмети

Стукати по стільниці кулаком чи пальцями – прояв неповаги до Божої милості та поданої їжі. Це призведе до голоду.

Гучні удари по стільниці можуть злякати домовика і навіть вигнати його з дому. А це не обіцяє нічого хорошого для сім’ї, адже з домовиком із житла піде багатство та добробут.

Постукування по столу пальцями – згубна звичка, яка не тільки дратує оточуючих, а й накликає на родину конфлікти та сварки. Це і зрозуміло: якщо хтось часто барабанить по столу – це ознака знервованого стану.

Стукати по столу не можна не лише рукою, а й іншими предметами: вилкою, ложкою, ножем, кухлем, ключами. Це викликає непорозуміння і зводить нанівець взаємну довіру у сім'ї.

Але особлива заборона стосувалася яйця, що символізувало зародження життя. Стукати по столу яйцем, тим більше, великоднім – великий гріх. Така поведінка загрожує розбити щастя.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в жодному разі не можна давати віник сусідам. А ще дізнайтеся, як за допомогою солі вберегтися від біди – ці народні прикмети справді працюють.