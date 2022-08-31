Як за допомогою солі вберегтися від біди: народні прикмети, які працюють
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Цей звичний для нас продукт насправді має потужну енергетику, що захищає від неприємностей.
Солі здавна приписували безліч магічних і цілющих властивостей. Її використовували для привороту та інших чарівних обрядів, а ось розсипати сіль вважалося до великих неприємностей та сварок.
Як можна за допомогою солі захиститися від біди, які ритуали потрібно зробити, щоб у домі оселився успіх, що зробити, щоб у сім’ї був лад і мир, вам розповість "Телеграф".
Як сіль допомагає привернути удачу: народні прикмети
- Традиційні хліб із сіллю завжди подають довгоочікуваним та почесним гостям, щоб їхній візит приніс удачу та порозуміння.
- Щоб позбавити дім лиха, у кожен кут насипали по щіпці солі та читали молитву.
- Загасити сварку між подружжям допомагав мішечок із сіллю під подушкою.
- А щоб у хаті запанував лад і мир, наші предки кидали під кожне ліжко щіпку солі.
- Для очищення житла від негативної енергії, підлогу мили водою із сіллю, а особливо ретельно – вимивали кути, місця під ліжком та шафами.
- Якщо в будинку хворий, йому давали випити солі з водою – і тоді він швидше одужував.
- Щоб захистити дитину від злого ока, новонародженому посипали сіллю тім’ячко або клали сіль під подушку.
- А якщо у воду для купання кинути кілька крупинок солі, діти зростатимуть здоровими та добрими.
- Якщо дім відвідав ворог, після його відходу всі сліди обов’язково посипали сіллю, щоб він забрав із собою злі думки.
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