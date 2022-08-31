Як за допомогою солі вберегтися від біди: народні прикмети, які працюють

Цей звичний для нас продукт насправді має потужну енергетику, що захищає від неприємностей.

Солі здавна приписували безліч магічних і цілющих властивостей. Її використовували для привороту та інших чарівних обрядів, а ось розсипати сіль вважалося до великих неприємностей та сварок.

Як можна за допомогою солі захиститися від біди, які ритуали потрібно зробити, щоб у домі оселився успіх, що зробити, щоб у сім’ї був лад і мир, вам розповість "Телеграф".

Як сіль допомагає привернути удачу: народні прикмети

Традиційні хліб із сіллю завжди подають довгоочікуваним та почесним гостям, щоб їхній візит приніс удачу та порозуміння.

Щоб позбавити дім лиха, у кожен кут насипали по щіпці солі та читали молитву.

Загасити сварку між подружжям допомагав мішечок із сіллю під подушкою.

А щоб у хаті запанував лад і мир, наші предки кидали під кожне ліжко щіпку солі.

Для очищення житла від негативної енергії, підлогу мили водою із сіллю, а особливо ретельно – вимивали кути, місця під ліжком та шафами.

Якщо в будинку хворий, йому давали випити солі з водою – і тоді він швидше одужував.

Щоб захистити дитину від злого ока, новонародженому посипали сіллю тім’ячко або клали сіль під подушку.

А якщо у воду для купання кинути кілька крупинок солі, діти зростатимуть здоровими та добрими.

Якщо дім відвідав ворог, після його відходу всі сліди обов’язково посипали сіллю, щоб він забрав із собою злі думки.

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