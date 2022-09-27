Почему нельзя стучать по столу: примета о бедности

Свое раздражение и плохое настроение нельзя выливать на этот предмет мебели.

У людей издавна было особенное отношение к ритуалам приема пищи, продуктам и застольям. Да и сам стол, который называли дланью Бога, был в почете – ведь на нем появлялась насущная пища. За столом собиралась во время праздников и трапезы вся семья, обсуждались важные вопросы и принимались судьбоносные решения.

А потому со столом связано много народных примет, запретов и ритуалов. Один из них – категорически нельзя стучать по столу, потому что это принесет несчастье в дом. "Телеграф" расскажет об особенностях этого запрета.

Почему нельзя стучать по столу: народные приметы

Стучать по столешнице кулаком или пальцами – проявление неуважения к Божьей милости и поданной пище. Это приведет к голоду.

Громкие удары по столешнице могут вспугнуть домового и даже прогнать его из дома. А это не сулит ничего хорошего для семьи, ведь с домовым из жилища уйдет богатство и благополучие.

Постукивание по столу пальцами – пагубная привычка, которая не только раздражает окружающих, но и навлекает на семью конфликты и ссоры. Это и понятно: если кто-то часто барабанит по столу – это признак нервозного состояния.

Стучать по столу нельзя не только рукой, но также и другими предметами: вилкой, ложкой, ножом, кружкой, ключами. Это вызывает недопонимание и сводит на нет взаимное доверие в семье.

Но особый запрет касался яйца, которое символизировало зарождение жизни. Стучать о стол яйцом, тем более, пасхальным – большой грех. Такое поведение грозит разбить счастье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему ни в коем случае нельзя давать веник соседям. А еще узнайте, как с помощью соли уберечься от беды – эти народные приметы действительно работают.