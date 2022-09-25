Джерела бід, проблем та невдач: ці три речі не можна зберігати в будинку

Езотерики вважають, що деякі предмети у житлі шкодять домочадцям

Існує чимало прикмет про речі, які не варто зберігати в будинку. Наприклад, речі від колишніх мешканців можуть залучити чужі біди та проблеми. Езотерики впевнені, що кожен предмет у житлі має певну енергетику, як позитивну, так і негативну.

Виділяють щонайменше три категорії речей, які не можна зберігати у будинку. Багато які з них напевно знайдуться в тій чи іншій кімнаті. Езотерики вважають, що це обіцяє господарям житла невдачі, проблеми, нещастя та біди.

Так, у вченні фен-шуй не вітають так чи інакше пошкоджені речі. Тому не можна зберігати в будинку розбиті дзеркала, скло та керамічні предмети, той самий посуд. Прикмета свідчить, що тріщина в такій речі начебто ушкоджує енергетичне поле будинку. За словами езотериків, так житло позбавляється захисту, у сім’ї можуть виникати розлади, сварки, можливі невдачі та проблеми.

Так звані мертві речі – не найкраща ідея для декору в будинку. Нічого хорошого не обіцяють засушені квіти та комахи, шкури, пір’я і роги тварин. Ці речі колись були живими, а тепер – навпаки. На думку езотериків, ця мертва енергетика може позбавляти господарів будинку життєвих сил.

Годинник, який вже не ходить, езотерики рекомендують викинути. Якщо в цьому предметі немає енергії руху, то він не обіцяє нічого доброго. Не дарма є прикмета про те, що годинник зупиняється, коли вмирає людина. Фен-шуй закликає позбутися неробочого годинника, щоб не залучати негатив.

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